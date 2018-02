Nonostante l'alleato Silvio Berlusconi si sia sempre detto contrario sia all'uscita dall'Euro, sia al mancato rispetto dei parametri di Maastricht e del cosiddetto Fiscal Compact, nel programma elettorale di Matteo Salvini, pubblicato ieri sera sul sito salvinipremier.it, nei punti programmatici relativi all'Europa compaiono ben in evidenza sia l'uscita concordata dall'Euro che la revisione di tutti i trattati europei e l'abolizione di Shengen. A pagina 9, il capitolo Europa prevede il ritorno allo stato "pre-Maastricht" e bolla l'Euro come "la principale causa" del declino economico italiano.

L’Italia non può uscire dall’Europa. L’Italia appartiene al continente europeo per sua stessa natura geografica e, anzi, la sua posizione è assolutamente strategica all’interno del bacino del Mediterraneo. Altra cosa è invece l’Unione Europea. Ossia un gigantesco ente sovranazionale, privo di una vera legittimazione democratica e strutturato attraverso una tentacolare struttura burocratica che detta l’agenda ai nostri Governi anche a scapito della tutela fisica ed economica dei cittadini dei singoli Stati membri.

Noi vogliamo restare all’interno dell’Unione Europea solo a condizione di ridiscutere tutti i Trattati che pongono vincoli all’esercizio della nostra piena e legittima sovranità, tornando di fatto alla Comunità Economia Europea precedente al Trattato di Maastrich.

L’euro è la principale causa del nostro declino economico, una moneta disegnata su misura per Germania e multinazionali e contraria alla necessità dell’Italia e della piccola impresa. Abbiamo sempre cercato partner in Europa per avviare un percorso condiviso di uscita concordata. Continueremo a farlo e, nel frattempo, faremo ogni cosa per essere preparati e in sicurezza in modo da gestire da un punto di forza le nostre autonome richieste per un recupero di sovranità.