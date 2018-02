Lo slogan della campagna elettorale di Matteo Salvini è "Prima gli italiani", un'evoluzione, se si pensa che fino a poco tempo fa per il Carroccio esistevano prima di tutto gli abitanti del Nord. Ma la curiosità che salta all'occhio è che proprio nei manifesti elettorali dove campeggia la frase più incisiva del programma della Lega, le persone ritratte, che dovrebbero rappresentare gli italiani appunto, rigorosamente biondi e con gli occhi azzurri, in realtà sono stranieri.

"Non sono militanti della Lega, o coppie qualsiasi di italiani, ma modelli stranieri di agenzie straniere che vendono immagini in stock", ha notato Matteo Lenardon, blogger e giornalista che scrive sulla testata on line The Vision, che è riuscito a scovare le immagini originali.

In particolare si tratta di due modelle della Repubblica Ceca, come la mamma e la figlia fotografate di fronte al Duomo di Milano. Nello stesso luogo sono stati ritratti, dall'agenzia fotografica Citalliance, un papà con il figlio che giocano: loro sarebbero invece Slovacchi, e hanno posato in un set fotografico di una loro connazionale, Soloviova Liudmyla, intitolato "Vacanze in Italia". Per trovarli è bastato inserire i volti sul motore di ricerca stock photo everypixel.com.

"Salvini voleva dividere l’Italia con la secessione, ma è riuscito a riunire la Cecoslovacchia", ironizza Lenardon.