Singolare episodio nelle scorse ore in un ospedale pugliese. Una donna incinta che si era presentata con le doglie nel reparto maternità è stata mandata via dalla struttura sanitaria per questioni organizzative ma ha finito per partorire pochi minuti dopo davanti al parcheggio del nosocomio. Come raccontano le cronache locali, è quanto avvenuto nella tarda serata di domenica all'ospedale ‘Francesco Ferrari’ di Casarano, in provincia di Lecce. La malcapitata, una 26enne già madre di due bambini, aveva spiegato di essere alla 34esima settimana di gravidanza ma di essersi presentata perché aveva le doglie.

Il personale sanitario però l'avrebbe invitata ad andare con propri mezzi all'ospedale di Tricase perché in quell'ospedale non potevano più procedere a nuovi ricoveri se non per le emergenze, a causa della chiusura del reparto prevista per domani e il conseguente accorpamento all’ospedale di Gallipoli. La partoriente, anche se in preda ai dolori, quindi ha lasciato il reparto accompagnata dal marito, ma è riuscita a fare appena poche decine di metri.

Quando è arrivata in prossimità dell'ingresso del pronto soccorso dello stesso ospedale, infatti, si è accorta che il nascituro era praticamente già espulso. A questo punto, anche grazie all'intervento di una guardia giurata che si trovava in servizio al pronto soccorso, sono stati allertati immediatamente i medici e così la signora finalmente è stata portata in reparto dove è stata assistita. Madre e bimba fortunatamente stanno bene.