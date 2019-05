Quarantuno morti, tra cui anche due bambini. È il drammatico bilancio dell’incidente aereo registrato domenica in Russia. Durante un atterraggio di emergenza, per cause ancora da chiarire, un aereo della compagnia Aeroflot ha preso improvvisamente fuoco causando la morte di decine di passeggeri che erano a bordo. Sull’aereo c’erano in totale settantotto persone, settantatré passeggeri e cinque membri dell’equipaggio, usciti dal velivolo in fiamme attraverso gli scivoli di emergenza. Nelle ore successive alla tragedia, però, è emerso che l’operazione di evacuazione sarebbe stata rallentata da alcuni passeggeri che hanno cominciato a recuperare i loro bagagli dalle cappelliere dopo che l’aereo aveva preso fuoco. Secondo alcuni esperti, questo comportamento irresponsabile avrebbe bloccato l’evacuazione dei passeggeri dai sedili di dietro, che sono morti nell’incendio. Effettivamente ci sono dei filmati in cui si vedono delle persone che si allontanano con il bagaglio a mano attraverso gli scivoli.

Dmitry, l'uomo che ha preso il suo bagaglio prima di uscire e che poi ha chiesto il rimborso del biglietto – Tra questi c’è un uomo identificato come Dmitry Khlebushkin che avrebbe ostruito il passaggio recuperando il suo bagaglio (in alcune foto se ne va dall'aeroporto con in mano uno zaino). Tra quelli che si trovavano dietro di lui, solo in tre sarebbero sopravvissuti. Non solo: quest’uomo in queste ore è finito sotto accusa anche per alcune dichiarazioni rilasciate ai media dopo l’incidente. Il sopravvissuto al disastro di Mosca di fatto si è lamentato per il mancato rimborso del biglietto. Parlando con i giornalisti, l’uomo non avrebbe mostrato alcun dispiacere per i suoi compagni di viaggio rimasti uccisi, ma avrebbe pensato solo a lamentarsi. “Il personale di Aeroflot è spietato e poco professionale. Ci ho provato per 40 minuti, ma non sono riuscito a ottenere il rimborso del mio biglietto”, ha detto davanti alle telecamere.