Drammatico incidente aereo domenica in Russia. Durante un atterraggio di emergenza un aereo ha preso improvvisamente fuoco in pista causando la morte di almeno una persona e il ferimento di diversi altri passeggeri che erano a bordo. Il dramma si è consumato su una pista dell'aeroporto Sheremetzevo di Mosca dove l'aereo ha toccato terra dopo aver segnalato alla torre di controllo un problema riscontrato in volo. Secondo quanto riportano i media russi, l'aereo ha preso fuoco ed è stato necessario evacuare i passeggeri attraverso gli scivoli. Purtroppo però diversi di loro sono rimasti feriti o intossicati dal fumo mentre, stando al bilancio dei media locali, i morti sarebbero dodici tra cui anche alcuni bambini. L'aereo coinvolto è un velivolo della compagnia Aeroflot che pare fosse diretto dalla capitale russa a Murmansk, nell'estremo nord-ovest del paese, con 78 persone a bordo.

Come si vede in alcuni video pubblicati online, l'aereo è atterrato già con fiamme alte nella parte posteriore, lasciando dietro di sé una lunga scia di fumo nero e denso. Quando si è fermato sulla pista, infine, ha continuato a bruciare a lungo mentre i passeggeri venivano evacuati attraverso gli scivoli di emergenza prima ancora dell'arrivo dei soccorsi. Nei filmati si intravedono delle persone che corrono allontanandosi dal velivolo completamente avvolto dal fiamme nella parte posteriore. L'incendio infine è stato domato grazie all'intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco presenti in aeroporto. Secondi media locali l'aereo aveva problemi e aveva dichiarato un'emergenza generale qualche decina di minuti dopo il decollo decidendo di tornare subito indietro. Avrebbe lanciato un messaggio di emergenza e tentato di atterrare una prima volta senza successo. Poi al secondo tentativo avrebbe toccato con la parte posteriore incendiandosi.