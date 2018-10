Ha sparato e ucciso un uomo che stava tentando di rubare dal suo negozio di articoli militari ed ora le autorità americane stanno valutando se debba essere accusato. La polizia di Lakeland, una grande città a est di Tampa, ha rilasciato il filmato delle videocamere di sorveglianza del Vets Army & Navy di Michael Dunn. Secondo la polizia, Cristobal Lopez, 50 anni, e suo padre, sono entrati nel negozio verso le 14:30 di lunedì 14 ottobre. Mentre il padre stava facendo un acquisto, Dunn ha visto Lopez junior prendere un'accetta e nasconderla, prima di dirigersi verso l'uscita. Nel video, il proprietario viene visto afferrare Lopez per la maglietta sulla soglia d’ingresso, estrarre l'arma per sparargli a distanza ravvicinata al petto. Lopez cade a terra appena fuori dalla porta, e Dunn lo guarda morire.

Nessuna accusa è stata presentata, ma l'incidente è sotto inchiesta, ha spiegato Gary Gross, ufficiale del Lakeland Police Departmentd. Il caso ha sollevato la discussione sulla Stand Your Ground, sebbene il procuratore statale non chiarito se Dunn intenda invocarla in sua difesa. La legge di stato permette a una persona di usare la forza per difesa personale anche solo se si sente minacciata. Michael Dunn, 47enne, è un ardente difensore del diritto alle armi, secondo il Tampa Bay Times, e ha persino ospitato una manifestazione a luglio nel suo negozio per contrastare una marcia vicina organizzata in risposta alla sparatoria nella scuola superiore di Parkland (17 morti e 14 feriti). Secondo il Lakeland Ledger, Dunn “ha sparato accidentalmente a qualcuno quando aveva 19 anni (la vittima è sopravvissuta)”.

C’è da dire che le sue azioni potrebbero comunque non essere coperte da Stand Your Ground, che è stato adottato nel 2005 e viene spesso invocato come difesa in casi criminali. La legge dice che una persona “può usare la forza” (quindi usare un’arma da fuoco) se crede che la propria vita o quella di qualcun altro sia in pericolo. In questo caso, il video mostra chiaramente che Lopez sta cercando di fuggire.