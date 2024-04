video suggerito

Ruba le chiavi di un membro dello staff e le ingoia: morto lo struzzo Karen, mascotte dello zoo di Topeka Si chiamava Karen e aveva 5 anni la femmina di struzzo dello zoo di Topeka, in Kansas, morta dopo essere uscita dal proprio recinto e aver rubato e ingoiato le chiavi di un membro dello staff. L’animale, deceduto la settimana scorsa, era una delle mascotte del parco, molto amata dai visitatori e dal personale che si occupava di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Karen

Si chiamava Karen e aveva 5 anni la femmina di struzzo dello zoo di Topeka, in Kansas, morta dopo essere uscita dal proprio recinto e aver rubato e ingoiato le chiavi di un membro dello staff. L'animale, deceduto la settimana scorsa, era una delle mascotte del parco, molto amata dai visitatori e dal personale che si occupava di lei.

A riferire la triste notizia è stato il Topeka Zoo & Conservation Center che, come riporta il New York Times, sui social in un lungo post scrive: "Sia gli ospiti dello zoo che lo staff avevano creato profondi legami con lei, affascinati dai suoi comportamenti buffi e giocosi".

Il centro dove viveva Karen, che ospita più di 300 animali, si trova a circa 65 miglia a est di Kansas City. Come si legge ancora nel post pubblicato sui social che annuncia la morte dello struzzo, lo zoo riferisce di essersi consultato con esperti da tutti gli Stati Uniti nel tentativo di salvarli, con mezzi “chirurgici” e “non chirurgici”. “Purtroppo”, ha detto il personale del centro, “questi sforzi non hanno avuto successo”.

Leggi anche La dedica di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari a un membro della crew morto nei giorni scorsi

Karen giovedì 18 aprile è stata sottoposta a eutanasia ed "è morta tra le braccia dello staff", ha riferito all'Associated Press la direttrice ad interim dello zoo, Fawn Moser. "Le circostanze della morte di Karen servano come solenne promemoria dell'importanza della vigilanza e della cura nel mantenere la sicurezza dei nostri animali", si legge ancora nel post.

Lo zoo ha dichiarato sui social media di aver condotto un’indagine sull’episodio e di essere intenzionato a “prendere i provvedimenti appropriati nei confronti del membro del team coinvolto”. Lo zoo stabilirà inoltre nuovi protocolli per evitare che si ripetano eventi simili in futuro.

Karen

“Siamo devastati dalla perdita di Karen”, ha detto Moser nel post sui social media. "Non era solo un animale", ha aggiunto, "era un membro amato della nostra comunità. I nostri pensieri vanno al nostro team che si occupa della cura degli animali, che ha creato profondi legami con Karen durante il suo periodo con noi".

Sotto al messaggio pubblicato in rete si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio dei visitatori che hanno ricordato con tenerezza l'animale.