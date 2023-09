Weekend a Roma, gli eventi di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023 Cosa fare a Roma durante il weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre? Dieci eventi imperdibili per un fine settimana tra streetfood, arte, cultura e tanto divertimento per grandi e piccini!

A cura di Simone Matteis

L'autunno è ufficialmente arrivato con tantissime occasioni di svago e divertimento, perfette per un fine settimana di svago senza allontanarsi da Roma! Dieci eventi assolutamente da non perdere a partire da oggi pomeriggio, venerdì 22 settembre, e per tutto il weekend di sabato 23 e domenica 24 settembre: street art, cibo e birre dalla Baviera, teatro, archeologia, botanica e perfino un mercatino di Natale, per chi non vede già l'ora che arrivino le Feste! Un programma ricco di eventi pensato per accontentare i gusti di grandi e piccini in questo fine settimana all'insegna del relax, dei maglioncini e delle giornate che si accorciano ogni volta sempre un po' di più.

L'Oktoberfest sbarca all'Appia Joy Park

Da venerdì 22 a domenica 24 settembre un evento davvero imperdibile per gli amanti della birra, l'Oktoberfest all’Appia Joy Park! Tre giorni dedicati al divertimento, al gusto e allo straordinario "oro giallo" della Baviera, con tanti stand aperti dalle 18.00 di venerdì e dalle 11.30 del weekend. Cibo ma anche tanta musica, intrattenimento per i più piccoli con laboratori e un avvincente parco avventura tra gli alberi e ancora un’area relax con lezioni di yoga e meditazione totalmente gratuita.

Insomma, un'occasione davvero per tutti arricchita da ben undici punti streetfood con 80 irresistibili proposte culinarie tra cui, naturalmente, quelle in pieno stile Oktoberfest: salsicce, wurstel pretzel, stinco di maiale e le birre migliore di Monaco: su tutte Paulaner, Hacker-Pschorr, Lowenbraw e Augustiner.

Casal Tidei, lo street food più buono fa tappa a San Basilio

Prima volta assoluta per il Festival dello street food a Casal Tidei, nel quartiere San Basilio a Roma: il parcheggio del mercato di quartiere è pronto a trasformarsi in un'arena del cibo di strada più buono, con tantissime prelibatezze della cucina italiana e internazionale. Da venerdì 22 a domenica 24 settembre, dalle 12 alle 14, tre giornate dedicate al cibo, alla musica e al divertimento per vivere pranzi, aperitivi e cene all'insegna dei sapori e del piacere di stare insieme.

Antipasti sfiziosi e fritti di ogni genere. Primi piatti della cucina tradizionale e regionale e ancora carne e pesce cotti da veri e propri maestri del barbecue insieme a specialità vegan, gluten free e ricette inedite – dolci e salate – provenienti da tutto il mondo, dall'Europa all'America.

Vivere Roma con le Giornate europee del patrimonio 2023

Tornano a Roma le Giornate europee del patrimonio, la più grande manifestazione culturale diffusa in tutta Europa: undici siti diffusi su tutto il territorio della Capitale apriranno in via del tutto eccezionale questo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 settembre.

Un'occasione per celebrare il grande patrimonio artistico, storico e culturale della Città Eterna, che per l'occasione offre a cittadini e turisti la possibilità di visitare sia di giorno che di sera alcuni dei suoi angoli più affascinanti, dalle imponenti Terme di Caracalla al misterioso cimitero degli elefanti nella misteriosa Polledrara di Cecanibbio, passando per Sant'Ivo alla Sapienza e la Piramide di Gaio Cestio. Su Fanpage.it trovate tutte le informazioni sui musei e i siti aperti nel weekend.

"Verde in scena" al Castello di Santa Severa

Sabato 23 e domenica 24 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, torna al Castello di Santa Severa l’edizione autunnale di Verde in scena, la mostra mercato nazionale dedicata alle piante più insolite e rare: oltre 40 espositori con bellissimi esemplari di piante tropicali, mediterranee, rampicanti e ancora orchidee, piante carnivore, da esterno e da appartamento. Ad accogliere i visitatori, tanti stand di street food e prodotti enogastronomici artigianali, prodotti per il benessere e il tempo libero dislocati in tutti gli angoli del borgo medievale.

Il costo di ingresso alla mostra mercato è di 7€: previste agevolazioni sul biglietto per accedere ai Musei del Castello, 5€ anziché 8€, se abbinato a quello di Verde in scena. Ulteriori informazioni sulla visita, biglietti e gratuità, sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione CoopCulture.

A Casal Palocco è già Natale!

Sabato 23 settembre apre la 26^ edizione de "Il Villaggio di Natale" nel centro espositivo Solara, a Casal Palocco. Un progetto unico nato nel 1997 con l'intenzione di portare a Roma non soltanto un negozio con gli articoli per il Natale, ma un vero e proprio spazio dove vivere tutta l'atmosfera delle feste passeggiando tra abeti, luci colorate, presepi e tante decorazioni provenienti da ogni parte del mondo. A qualcuno potrà suonare un po' come un'americanata, ma proprio gli States hanno contribuito a ispirare gran parte dei locali e degli allestimenti presenti nel villaggio, che di anno in anno sembrano proprio fare contenti sempre più persone senza distinzioni d'età!

Il Villaggio di Natale si trova in via di Macchia Saponara 247/249 e sarà aperto tutti i giorni da sabato 23 settembre fino all'inizio del 2024, con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00.

Il viaggio di Orfeo, sulle tracce del mito

"Una volta che hai viaggiato, il viaggio non finisce mai, ma si ripete infinite volte negli angoli più silenziosi della mente". Con Il viaggio di Orfeo torna il viaggio dell'anima attraverso un percorso teatrale sensoriale unico, in una location misteriosa da scoprire passo dopo passo e da attraversare col fiato sospeso.

Sabato 23 e domenica 24 settembre il mito di Orfeo che attraversa l'oltremondo per ritrovare la sua Euridice prende vita per le ultime date dell'anno a Roma. Per accaparrarsi i pochi posti a disposizione è necessario prenotarsi via mail all'indirizzo viaggiodiorfeo@gmai.com oppure inviando un messaggio su WhatsApp al numero 3922561362: l'indirizzo preciso in cui si svolgerà l'evento verrà comunicato soltanto al momento della prenotazione.

Bimbi a spasso con gli imperatori dell'Antica Roma

Una divertente passeggiata attraverso secoli di storia dedicata ai più piccini: sabato 23 settembre alle ore 16.30 partirà la visita guidata che dal Campidoglio attraverserà i Fori imperiali fino ad arrivare alla valle del Colosseo, per un tuffo nella Roma antica ripercorrendo le gesta di Giulio Cesare, Augusto, Traiano, Marco Aurelio e tanti altri protagonisti indiscussi della gloriosa storia millenaria della Città Eterna.

La passeggiata, della durata di un'ora e mezza circa, è consigliata ai bimbi d'età compresa tra i 5 e i 10 anni e sarà condotta Martina De Gennaro, guida turistica abilitata e operatrice didattica esperta in attività culturali e di svago per i più piccoli.

Tutte le informazioni sulla visita sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Roma e Lazio per te.

E per i più grandi Roma Antica in 3D, come non l'avete mai vista!

Una passeggiata archeologica assolutamente inedita che vi farà immergere nell'atmosfera della Roma Imperiale ricostruita attraverso l'ausilio della realtà virtuale. Visori di ultima generazione con i quali rivivere davanti a voi sette siti antichi in tutta la magnificenza con cui si presentavano agli occhi di un antico romano, lasciandovi a bocca aperta esattamente come succedeva secoli e secoli fa!

L'appuntamento è per sabato 23 settembre alle ore 17.00 presso il belvedere di Romolo e Remo al Circo Massimo. Il costo della visita è di 22 euro e include l'utilizzo dei visori e degli auricolari, per seguire la visita in sicurezza e relax.

Per partecipare alla visita è necessario prenotarsi via mail all'indirizzo visiteguidate@romanitas.it indicando il proprio recapito telefonico, oppure inviando un SMS o messaggio WhatsApp al numero 3395924941.

Street Art e Poesia, la magia "urban" del Trullo

Arte e poesia, il binomio perfetto per raccontare il quartiere del Trullo, nato negli anni Trenta e da sempre connotato da una fortissima identità underground. Domenica 24 settembre alle ore 11.00 potrete passeggiare lungo le strade di questa borgata e scoprire con i vostri occhi le graffianti e suggestive parole dei Poeti der Trullo che accompagnano i tanti murales dipinti sulle pareti, decorati dai pennelli e dalle fantasiose e colorate figure realizzate dal collettivo dei Pittori Anonimi del Trullo, in collaborazione con numerosi artisti nazionali e internazionali come Jorit, Gomez, Mr. Klevra e Diamond.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell'evento, organizzato dall'associazione Esperide.

Caccia al Tesoro nei giardini incantati di Villa Sciarra

Domenica 24 settembre vi aspetta una simpatica caccia al tesoro con cui i più piccoli potranno divertirsi a cercare le divinità dell'Olimpo nascoste tra le fontane e gli angoli segreti del misterioso giardino di Villa Sciarra, sontuoso edificio del XVII secolo che domina dall'alto Trastevere. Un'occasione davvero imperdibile per scoprire tante curiosità sulle creature fantastiche che, a quanto si dice, abitavano questo luogo: fauni, ninfe, satiri, sfingi e tante altre divinità pagane. La visita è consigliata a bimbi d'età compresa tra i 5 e i 10 anni. L'ingresso alla Villa si trova in via Calandrelli 23, proprio in cima a via Dandolo, la strada che collega Trastevere al Gianicolo. In loco è presente un parcheggio gratuito.

Tutte le informazioni sulla visita sono disponibili sul sito dell'evento, organizzato dall'associazione Roma e Lazio per te.