Weekend a Roma, gli eventi di sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023 Cosa fare a Roma durante il weekend di sabato 21 e domenica 22 ottobre? Tra le proiezioni per la Festa del Cinema, festival di street food e aperture straordinarie al Roseto comunale le occasioni di svago non mancano proprio.

A cura di Simone Matteis

Nuovo appuntamento con gli eventi del weekend a Roma e dintorni, per staccare la spina dallo stress della settimana e godersi qualche momento di relax all'insegna del divertimento, della cultura e del buon cibo. Sabato 21 e domenica 22 ottobre spazio al cinema con la Festa all'Auditorium Parco della Musica e tanti altri eventi collegati in tutta la città. Confidando nel bel tempo, sarà l'occasione perfetta per un'ultima passeggiata al roseto comunale o per una notte trascorsa a osservare la luna e le stelle, ma ci sarà spazio per tanto ottimo street food e per diversi eventi culturali, dalla poesia al teatro fino alla fotografia: all'Isola Tiberina andrà in scena "Pink Portraits", una mostra dedicata alla prevenzione contro i tumori al seno nell'ambito di Ottobre Rosa.

La 18^ edizione della Festa del Cinema di Roma entra nel vivo

Primo weekend targato Festa del Cinema, all'Auditorium Parco della Musica e in tante altre location sparse in tutta Roma. Nel programma di sabato 21 ottobre il pezzo forte sono gli omaggi a Maria Callas, Dario Argento e Zucchero "Sugar" Fornaciari, mentre nel calendario di domenica 22 ottobre spiccano le proiezioni di "Palazzina LAF", "Quel maledetto film su Virzì" e "L'odore della notte". Tanti eventi in programma anche in occasione della rassegna "Alice in città", dedicata ai giovani emergenti nel campo della cinematografia.

Su Fanpage.it tutti i dettagli su questa 18^ edizione della kermesse di cinema più importante di Roma, per la prima volta lunga tredici giorni, con premiazione dei vincitori prevista il 29 ottobre.

Foto da Instagram – Festa del Cinema di Roma

Cinquant'anni di cinema in mostra all'Acquario Romano

In concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, dal 21 ottobre al 7 novembre il Complesso Monumentale dell'Acquario Romano ospita la mostra fotografica "Lo sguardo e l'anima. 50 anni di cinema nelle fotografie di Sergio Strizzi": venti fotografie inedite che testimoniano l'estetica di un artista che ha lavorato sui principali set cinematografici italiani e internazionali, documentando film di registi leggendari e ritraendo attrici e attori di tante generazioni che amavano essere fotografati da lui.

La mostra, con ingresso gratuito, è curata dall'Archivio Strizzi è aperta in Piazza Manfredi Fanti 47 con i seguenti orari: dal 21 al 29 ottobre, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 (22.30 nel weekend); mentre dal 30 ottobre al 7 novembre tutti i giorni esclusi i sabati e le domeniche, dalle 10.00 alle 19.00.

Ultima occasione per visitare il Roseto comunale di Roma

Domenica 22 ottobre cittadini e turisti potranno passeggiare per l'ultima volta tra le oltre 1.200 varietà di rose provenienti da tutto il mondo e adagiate sulla collinetta che dà sul Circo Massimo e il Palatino. Termina infatti l'apertura straordinaria prevista in occasione della tradizionale fioritura autunnale, iniziata lo scorso 7 ottobre, che ha fatto registrare un record di visitatori: sarà possibile accedere gratuitamente al Roseto comunale dalle 8.30 alle 18.00, con ingresso in via di Valle Murcia, 6.

"I sommersi", per non dimenticare il rastrellamento del Ghetto di Roma

Ai Musei Capitolini la mostra "I sommersi. Roma, 16 ottobre 1943", aperta fino al 18 febbraio: un'esposizione di documenti, giornali, disegni, fotografie e tanti oggetti della vita quotidiana dei "sommersi", ovvero donne, uomini e bambini vittime del rastrellamento del Ghetto di Roma e mai più tornati.

Un'occasione unica, a ottant'anni di distanza, per scoprire cimeli di straordinaria importanza: ricordi di trincea della Prima Guerra Mondiale, fonogrammi della Questura, elenchi dei deportati, liste delle abitazioni delle famiglie ebraiche che finirono nelle mani dei gerarchi nazisti e perfino messaggi scritti dalle persone arrestate con mezzi di fortuna. La mostra intende omaggiare Primo Levi e il suo "I sommersi e i salvati", mettendo al centro le storie degli oltre mille ebrei arrestati ottant'anni fa e la città di Roma, teatro e vittima essa stessa dell'orrore nazista.

Lo street food capitolino si fa in due

Nuovo appuntamento con il Festival dello street food targato TTS Food, che questo fine settimana fa tappa a Morena. Si comincia oggi pomeriggio, venerdì 20 ottobre, dalle 17 alle 24, e si andrà avanti per tutto sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 12 alle 24, con ingresso in via Seminara. I più famosi chef del mondo street food vi proporranno un viaggio nei sapori della cucina italiana, attraverso grandi classici della tradizione e piatti più ricercati e innovativi.

E per chi vuole vivere un fine settimana all'insegna del buon cibo lungo le sponde del fiume, su Lungotevere di Pietra Papa all'altezza di Ponte Marconi arriva la 101° tappa dell'International street food: da venerdì 20 ottobre, dalle 18 alle 24, e poi ancora sabato 21 e domenica 22 ottobre, dalle 12 alle 24, tanti truck con dell'ottimo cibo di strada dall'Italia e dal mondo. Specialità romane, napoletane e siciliane incontrano la cucina brasiliana, messicana, argentina e addirittura la carne di canguro, di coccodrillo e di serpente: riuscirete ad assaggiare tutto?

Inizia Mìntaka, il teatro per ragazzi

Torna al Teatro Greco di Roma "Mìntaka, tra sogno e realtà", la seconda edizione della rassegna teatrale dedicata a bambini e ragazzi organizzata dall'Associazione "Sbagliando s'impara".

L'obiettivo è quello di regalare agli spettatori dai 3 ai 17 anni tante fantastiche avventure nella fantasia e nella storia: il nome stesso della kermesse deriva dall'arabo e richiama la cintura di Orione, simbolo dei sognatori ma anche, più letteralmente, del concetto di "essere cintura", ovvero di dare sostegno attraverso il teatro alle nuove generazioni facendo reti collaborative. Un fitto calendario di eventi teatrali fino al 24 marzo: si comincia sabato 20 ottobre alle ore 21.00 con "Samia", la storia della giovane velocista somala Samia Yusuf Omar vittima di una prematura scomparsa nel mare di Lampedusa, mentre cercava di inseguire il sogno di cambiare vita. Le informazioni sui biglietti e sul resto del programma sono disponibili sul sito dell'associazione.

Festival europeo di poesia ambientale

Torna a Roma la 5^ edizione del Festival europeo di poesia ambientale, in programma dal 16 al 23 ottobre 2023: la kermesse culturale organizzata dalla start-up Saperenetwork coinvolgerà poeti, studiosi e appassionati di tutte le età stimolando riflessioni e creatività attraverso uno sguardo ravvicinato e privilegiato sul rapporto fra poesia e ambiente. In programma un viaggio nella poesia spagnola all'insegna dell'ecologia, grazie a incontri e letture con quattro eco-poetesse contemporanee, prima dell'evento conclusivo di lunedì 23 ottobre con il poeta colombiano Juan Carlos Galeano, paladino della foresta amazzonica, che sarà a Roma per la prima volta in assoluto. Il programma completo di sedi e orari è disponibile sul sito del festival.

A Tarquinia per osservare la luna

Un sabato sotto le stelle con lo sguardo all'insù? Una gita fuori porta a Tarquinia vi permetterà di vivere l'esperienza della "Notte Internazionale dell’osservazione della luna": sabato 21 ottobre presso il sito Unesco della necropoli dei Monterozzi andrà in scena la nuova edizione dell'iniziativa nata nel 2010 da un'idea della Nasa. Dalle 17 alle 22 tante attività gratuite aspettano i visitatori del sito: a carico dei partecipanti rimane soltanto il costo del biglietto d’ingresso cumulativo che comprende la necropoli e il Museo Archeologico Nazionale: 11€ dai 25 anni in sù, 3€ per i giovani tra i 18 e i 25 anni mentre i ragazzi al di sotto dei 18 anni entrano gratis.

L'Isola Tiberina si tinge di rosa per la prevenzione

Pink Portraits è la mostra fotografica con cui l'ospedale Isola Tiberina intende celebrare la tenacia e il coraggio delle donne che hanno combattuto e vinto il tumore al seno: ritratti di donne comuni, ex pazienti oncologiche, ma anche tanti volti noti che hanno scelto di sposare il progetto in collaborazione con il brand Valentino. L'iniziativa si inserisce all'interno del programma di Ottobre Rosa, l'insieme di eventi organizzati dalla Regione Lazio in occasione del mese della prevenzione sul carcinoma mammario, la forma tumorale più diffusa nelle donne. Screening e mammografie gratuite per donne fra i 45 e i 49 anni sono previste fino alla fine di ottobre in tutto il Lazio, terza regione italiana per numero di nuovi casi registrati ogni anno.

Alcuni scatti della mostra Pink Portraits

Nuove aperture straordinarie al Parco di Veio

Domenica 22 ottobre la prima di tre aperture eccezionali alla Tomba dei Leoni ruggenti, previste anche il 26 novembre e il 17 dicembre: dalle 10 alle 12 sarà possibile visitare il sito in concomitanza con le aperture del Santuario di Portonaccio. Dopo il successo delle Giornate europee del Patrimonio che hanno attirato un vasto pubblico all'interno del Parco di Veio: la Tomba dei Leoni ruggenti è un luogo dallo straordinario valore artistico ma, considerata la delicatezza della struttura, l’accesso potrà avvenire in piccoli gruppi per un totale di 50 persone per ogni giornata. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi sul sito della Soprintendenza.