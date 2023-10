Festa del Cinema di Roma 2023: programma, ospiti e costo dei biglietti Dal 18 al 29 ottobre 2023 a Roma dodici giornate di proiezioni, eventi e incontri dedicati al grande cinema italiano e internazionale: i biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito della Festa del Cinema.

Tutto pronto per la Festa del Cinema di Roma 2023: da mercoledì 18 a domenica 29 ottobre 2023 l’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" ospiterà la 18^ edizione della kermesse, che coinvolgerà tanti altri luoghi iconici della Capitale tra cui la Casa del Cinema, il MAXXI e il Teatro Palladium. Grande attesa per il ritorno del Villaggio del Cinema e di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani, quest'anno ampiamente dedicata a uno storytelling al femminile.

Ventotto i Paesi partecipanti al festival: i film in concorso saranno proiettati anche all'interno in alcune delle più importanti sale cinematografiche romane, come il cinema Atlantic, il Ferrero Cinema Adriano e il Nuovo Cinema Aquila. Tra i titoli che attendono il pubblico romano spiccano "La chimera" della regista candidata agli Oscar Alice Rohrwacher, "Diabolik chi sei?" con Monica Bellucci, Valerio Mastrandrea e Miriam Leone, un docu-omaggio al grande Dario Argento e l'anteprima esclusiva de "Il camorrista – la serie" di Giuseppe Tornatore, girata contestualmente al film del regista premio Oscar ma mai andata in onda.

I biglietti sono già acquistabili in prevendita sul sito della Festa del Cinema di Roma e sarà possibili acquistarli anche durante i giorni delle proiezioni, ma soltanto presso determinate biglietterie fisiche.

Il programma della Festa del Cinema di Roma 2023

Dodici giorni di proiezioni, un giorno in più rispetto alle precedenti edizioni con l'obiettivo di seguire la scia di altri grandi festival internazionali e una giuria di professionisti di altissimo livello, chiamata a valutare le pellicole in concorso per l'assegnazione di numerosi premi e riconoscimenti: miglior film, gran premio della giuria, miglior regia, miglior sceneggiatura, premio "Monica Vitti" alla miglior attrice, premio "Vittorio Gassman" al miglior attore, premio speciale della giuria per una sezione tra fotografia, montaggio o colonna sonora originale. Prevista inoltre l'assegnazione del premio "Ugo Tognazzi" alla miglior commedia, il premio miglior opera prima, il premio Siae Cinema e, come ogni anno, il premio del pubblico.

A fare da contorno alla kermesse cinematografica, il Villaggio del Cinema con i suoi padiglioni e gli stand dove il pubblico potrà trovare street food, merchandising e area sponsor. Sale l'attesa anche per la nuova edizione di Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata ai giovani, quest'anno ampiamente dedicata a uno storytelling al femminile. In anteprima verrà proiettato l'attesissimo "To Leslie", l'opera prima di Michael Morris in corsa agli Oscar 2023, girato in soli diciotto giorni con un budget bassissimo e sostenuto per le nomination da una campagna social promossa da attrici del calibro di Kate Winslet, Demi Moore e Susan Sarandon.

Per non perdere neanche un evento o una proiezione è possibile consultare il programma completo della Festa del Cinema di Roma 2023, disponibile e scaricabile il pdf sul sito della kermesse.

Quanto costano i biglietti e dove acquistarli

I biglietti per la Festa del Cinema di Roma e per Alice nella città sono acquistabili in prevendita online con prezzi che oscillano tra i 6 e i 29 euro.

Dal 17 al 29 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria centrale dell’Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" con i seguenti orari: il 17 ottobre dalle ore 11 alle ore 20, dal 18 al 29 ottobre dalle ore 11 alle ore 22.30.

Aperte dal 18 al 29 ottobre anche le biglietterie del Cinema Giulio Cesare, dalle ore 11 alle ore 22:30, e la biglietteria della Casa del Cinema, dalle ore 11 alle ore 22: attenzione però, in entrambe si potranno comprare esclusivamente i biglietti per le proiezioni in programma nelle rispettive sale.

Gli ospiti all'Auditorium Parco della Musica e gli eventi in città

In occasione della 18^ edizione della Festa del Cinema verranno consegnati i premi alla carriera a due figure di spicco della "settima arte" come Isabella Rossellini e Shigeru Umebayashi.

Isabella Rossellini, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, ha interpretato capolavori del calibro di "Velluto blu", "La morte ti fa bella" e "La chimera", in concorso proprio in questa edizione del festival. Shigeru Umebayashi è autore di alcune delle più famose colonne sonore della storia del cinema mondiale: tra i tanti successi, in costante ricerca del giusto mix tra musica orientale e occidentale, le soundtracks de "La foresta dei pugnali volanti", "A single man" e "Hannibal Lecter – Le origini del male".

Previsti in tutta Roma eventi collaterali che andranno ad ampliare il già ricco programma della Festa: proiezioni, mostre, incontri e convegni sul passato, il presente e il futuro del cinema, oltre a una serie di appuntamenti dedicati alla sfera sociale che andranno in scena a Rebibbia Nuovo Complesso, all’Istituto penale minorile di Casal Del Marmo e nella Casa Circondariale di Latina.