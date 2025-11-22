“Vorrei una pista ciclabile per andare al parco”: bimbo scrive al sindaco di Fiumicino, lui lo riceve

Un bambino ha scritto al sindaco di Fiumicino per chiedere la realizzazione di una pista ciclabile tra i quartieri di Vignole e Parco Leonardo. Baccini lo ha ricevuto nella sala Giunta.

Ha scritto al sindaco di Fiumicino per chiedere la realizzazione di una pista ciclopedonale tra i quartieri di Vignole e Parco Leonardo. Il motivo? Raggiungere più facilmente i suoi amici e le aree gioco della zona, senza dover incorrere nei pericoli causati dal traffico di automobili e motorini. E solo pochi giorni fa Mario Baccini, sindaco del comune, ha chiamato Giorgio insieme ai suoi genitori per discutere della sua richiesta in sala Giunta. Una sorpresa per il piccolo, che tutto felice ha poi ricevuto dalle mani del primo cittadino un attestato al merito.

"Ho avuto il piacere di accogliere in Sala Giunta il giovane Giorgio accompagnato dai suoi genitori, che qualche settimana fa mi aveva scritto per chiedere la realizzazione di una pista ciclopedonale tra Le Vignole e Parco Leonardo, così da poter raggiungere più facilmente le aree giochi dove divertirsi con i suoi amici", ha spiegato Baccini sulla sua pagina Facebook, dando notizia dell'incontro. "Un gesto semplice ma pieno di senso civico, che meritava di essere valorizzato: per questo, oltre a volerlo incontrare, gli ho consegnato un attestato al merito per riconoscere il suo spirito d’iniziativa e la sua intraprendenza".

Purtroppo, la richiesta di Giorgio è complessa da realizzare. "Insieme al vice sindaco, Giovanna Onorati, abbiamo spiegato a Giorgio che nel tratto da lui indicato è complesso da realizzare una pista ciclopedonale – conclude Baccini -, perché si trova a ridosso della carreggiata e, tra le altre cose, presenta criticità importanti legate alla sicurezza. Stiamo quindi valutando, insieme ai tecnici dell’Area Lavori Pubblici, presenti anche loro all’incontro, diverse soluzioni per migliorare il collegamento tra Le Vignole e Parco Leonardo: un’esigenza reale per molti cittadini e un obiettivo che consideriamo importante per il territorio".