Volpe s’intrufola in un negozio a Montesacro, ma rimane intrappolata nel muro: salvata dopo 3 giorni La volpe è riuscita a entrare nella lavanderia Onda Blu ed è stata recuperata dopo tre giorni. Stremata, ferita e affamata, è stata affidata ai veterinari della Asl.

A cura di Natascia Grbic

Foto di Reporter Montesacro

Per tre giorni una volpe è rimasta intrappolata in una lavanderia a Montesacro. Si era incastrata in un'intercapedine nel muro: per ben due volte i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per provare a recuperarla. La prima non era stata trovata e si era pensato fosse riuscita a uscire da sola tramite una finestra. Era stato distrutto il muro, ma della volpe nessuna traccia, quindi tutti erano convinti fosse riuscita a uscire da sola alla fine. Ma così non è stato. Quando la proprietaria della lavanderia è tornata al lavoro ha sentito che l'animale era ancora lì dentro. Tre giorni senza mangiare e bere: la signora, preoccupata per lo stato di salute dell'animale, si è rivolta nuovamente ai soccorsi, chiedendo di intervenire e aiutarlo, temendo il peggio.

"Siamo stati ricontattati dalla lavanderia Onda Blu in quanto la volpe si era rintanata in bagno dopo le estenuanti ricerche dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri – racconta Lucio Parlavecchio, amministratore della pagina Facebook Reporter Montesacro – Dopo ben 6 ore di telefonate, coinvolgendo tutti gli enti e le forze dell'ordine, tra decine di rimbalzi di competenze, la pet and time, la quale non è di competenza per gli animali selvatici, ci ha dato una mano assieme all'aiuto telefonico delle Guardie Zoofile APG NOA e della Polizia Locale del terzo gruppo Nomentano". Alla fine si è riuscita a recuperare la volpe, ormai stremata e ferita dopo i tre giorni passati nella lavanderia, che ha subito anche ingenti danni.

La vicenda della piccola volpe ha tenuto tutti i residenti della zona col fiato sospeso. In molti si sono attivati per aiutare l'animale, dagli abitanti del quartiere ai negozianti della via. Una vicenda che ha avuto il suo lieto fine: adesso la volpe è stata portata via dalla Asl e riceverà tutte le cure necessarie prima di essere rimessa in natura e riportata al suo ambiente.