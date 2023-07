“Viva Rai2!” trasloca? Il I Municipio sta con i residenti: “Incompatibile con la vita dei cittadini” La compatibilità tra lo show di Fiorello “Viva Rai2!” e la vita dei residenti sembra essere arrivata a un punto di non ritorno. E mentre tutti dicono di voler trovare una soluzione, l’ipotesi del trasloco da via Asiago non sembra più così remota.

A cura di Valerio Renzi

Il caos nell’ultima giornata di Viva Rai2 e gli striscioni di protesta dei residenti

Per ora "Viva Rai2!", lo show di Fiorello che tutte le mattine va in onda da via Asiago a Roma, non è presente in palinsesto. La ragione è presto detta: manca ancora un accordo sulle modalità e soprattutto la location della trasmissione, visto il punto di non ritorno che sembrano avere raggiunto i rapporti con i cittadini del quartiere Prati, per il trambusto e i disagi provocati.

In soccorso dei residenti è arrivata anche la minisindaca del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi: "Ritengo che vada assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show. Trovando, però, una modalità che tenga conto dell’impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago. Finora però "per come è stata organizzata durante la stagione scorsa dobbiamo registrare l’incompatibilità di “Viva Rai2!” con le esigenze dei residenti. Sia per gli orari di messa in onda, la mattina presto, che per le modalità di svolgimento, visto che la strada veniva lasciata sporca e in disordine dopo ogni puntata". Insomma così come è andata finora non è proprio più pensabile, ma la presidente ovviamente si augura "che si possa trovare una soluzione che rilanci la trasmissione, salvaguardando prima di tutto il diritto al riposo e al decoro dei residenti di quell’area".

Dopo mesi di proteste ed esposti anche formali, una lettera firmata da cinquanta residenti è arrivata ai vertici Rai. Ora sulla vicenda è intervenuto anche l'ad Roberto Sergio: "C’è la volontà della Rai di proseguire, e credo che Rosario abbia voglia di proseguire. Ma abbiamo un tema non ancora risolto di via Asiago, cioè di una strada che non è solamente legata alla Rai, perché ci abitano delle persone, ci sono dei condomini» e in particolare «un palazzo storico dove abitano delle persone".

E quindi? le ipotesi al momento praticabili sembrano solo due: o lo show di Fiorello si rassegnerà a cambiare fascia oraria stravolgendo il consolidatissimo palinsesto di Radio2 (cosa che sembra improbabile), o dovrà traslocare.