Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Arpino: battuti nettamente gli avversari Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura ed ex sindaco di Sutri, è il nuovo primo cittadino di Arpino, piccolo comune di 6mila abitanti in provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Il critico d'arte e sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, vince le elezioni comunali e diventa il nuovo sindaco di Arpino, piccolo comune di 6mila abitanti in provincia di Frosinone. Sgarbi ha battuto nettamente i suoi avversari, Andrea Chietini e Gianluca Quadrini.

L'annuncio è arrivato sulla pagina Facebook della lista Rinascimento per Arpino: "Vittorio Sgarbi è ufficialmente il nuovo sindaco della città di Arpino".

"Ho scelto di candidarmi sindaco di Arpino per i tesori d'arte che custodisce e che in pochi conoscono. Ma anche per la qualità della vita in questo splendido centro e per il calore con cui sono stato accolto: mi ha fatto sentire subito uno del posto", ha detto Sgarbi in un'intervista rilasciata a Ciociaria Oggi nel corso della campagna elettorale.

Sgarbi è stato eletto sindaco di Sutri, piccolo borgo della Tuscia, nel 2018. "C'erano quattro Comuni ai quali guardavo con attenzione. Poi la scelta si ridusse a due: Sutri e Arpino. La fascinazione della Tuscia fu prevalente in quel momento. Potevo ricandidarmi a Sutri, avrei rivinto senza problemi. Ma candidarmi di nuovo avrebbe significato entrare in rotta di collisione con il Governo del quale faccio parte. Arpino è sempre stata nel mio cuore e nelle mie corde. Diciamo che ho colto la palla al balzo. La città mi ha colpito molto: pulita, ordinata, culturalmente reattiva, viva. C'è il clima giusto".

A guidare la scelta di Sgarbi nel candidarsi a sindaco di Arpino c'è anche l'amore per Caravaggio, il pittore preferito dal critico d'arte. Ebbene Michelangelo Merisi, Caravaggio, è molto legato al paese di Arpino, perché lì aveva la sua bottega Giuseppe Cesari, il suo maestro, detto ‘Cavalier D'Arpino'.

Ma Arpino è conosciuta anche per un altro fatto storico: è la città di Cicerone. Marco Tullio Cicerone nacque, infatti, nel 106 avanti Cristo proprio nel territorio di Arpino, in una villa che si trovava alla confluenza del Liri col Fibreno. Famoso è il Certamen Ciceronianum Arpinas, una gara sulla lingua latina alla quale possono partecipare gli studenti di tutto il mondo.