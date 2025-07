Virus del Nilo nel Lazio, due nuovi pazienti con sindrome neurologica

Zanzara comune notturna (Immagine di repertorio IStock)

Tre persone hanno contratto il virus West Nile nel Lazio oggi, giovedì 31 luglio 2025. Una persona ha febbre, mentre le altre due hanno riscontrato la sindrome neutrologica. A comunicarlo la Regione Lazio, i dati sono relativi alle ultime ventiquattro ore. A certificarli sono le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Ieri il presidente della regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza per interventi straordinari di disinfestazione.

Provvedimento che prevede per i Comuni della regione con circolazione virale in atto "interventi straordinari per il controllo vettoriale, con particolare riguardo alle attività di disinfestazione, sia adulticida sia larvicida, come da indicazione delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, con la collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, il quale verifica, ai fini dell’erogazione del contributo, le attività e gli interventi".

West Nile, due nuovi pazienti con sindrome neurologica

I due nuovi casi con sindrome neurologica sono stati registrati a Cisterna di Latina e uno a Sabaudia.

I casi accertati di Virus del Nilo nel Lazio

Con i dati accertati di oggi relativi alle 24 ore precedenti nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus salgono a sessantuno. Tra questi cinquantasette casi sono monitorati dalla Asl di Latina; due casi sono monitorati dalla Asl Roma 6; un caso è monitorato dalla Asl di Frosinone; un caso è stato registrato fuori regione, con probabile esposizione nella provincia di Caserta. I casi di West Nile registrati finora si dividono in: diciannove pazienti ricoverati in reparti ordinari; sei sono stati dimessi; trenta pazienti sono in cura a casa; tre pazienti sono ricoverati in terapia intensiva e ci sono tre decessi in totale.