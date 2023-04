Virginia Raggi promuove referendum contro l’invio di armi con la Commissione DuPre di Freccero e Mattei Virginia Raggi sosterrà la campagna referendaria contro l’invio delle armi in Ucraina promossa dalla Commissione DuPre. Tra i firmatari Vauro, Ugo Mattei, don Alex Zanotelli, Moni Ovadia, Carlo Freccero.

A cura di Enrico Tata

Si rivede Virginia Raggi, l'ex sindaca di Roma. Non ha fatto campagna elettorale per le Regionali del Lazio, da parte sua neanche un post a sostegno della candidata del Movimento 5 Stelle. Ma poi ha cominciato a rilasciare interviste e dichiarazioni su tutto, dalla criminalità nella Capitale alla nuova segretaria del Pd, Elly Schlein, fino ai problemi del teatro Valle.

Oggi l'annuncio: sosterrà una campagna referendaria per chiedere di fermare l'invio delle armi in Ucraina. Tra i firmatari Vauro, don Alex Zanotelli, Moni Ovadia, Carlo Freccero e altri membri della commissione DuPre. L'ex sindaca ha scritto sulla sua pagina Facebook: "In questi giorni ho ricevuto una proposta dal Prof. Davide Tutino e dal Prof. Ugo Mattei, per collaborare e supportare la campagna referenderaria che partirà il 22 aprile in tutta Italia per chiedere con forza di fermare l'invio di armi verso Paesi belligeranti e di fermare, così, anche il crescente aumento delle spese militari e, per converso, di riportare la Sanità pubblica al centro delle scelte strategiche e degli investimenti sul comparto sanitario".

Secondo Raggi, "in questo momento di crisi "partitica", che ci restituisce dati drammatici sull'astensionismo elettorale, riportare le persone a confrontarsi nelle pubbliche piazze su temi reali, sia un fondamentale esercizio di democrazia e partecipazione di cui il nostro Paese ha davvero bisogno".

Un'iniziativa, quella dell'ex sindaca, a titolo personale e non concordata con i vertici del Movimento 5 Stelle, con i quali ormai, evidentemente, c'è molta distanza.

Questo il quesito proposto dai promotori del referendum sull'invio delle armi:

Quesito A: Vuoi tu che sia abrogato l’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 (Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorita’ governative dell’Ucraina), convertito in legge n. 8 del 27 gennaio 2023 nelle parole: “E’ prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorita’ governative dell’Ucraina, di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalita’ ivi stabilite.”?

La commissione DuPre (Dubbio e Precauzione) è presieduta dal professore Ugo Mattei, esperto e teorico dei beni comuni, e ha come membri, tra gli altri, i filosofi Giorgio Agamben e Massimo Cacciari. È stata formata nel 2021 in un convegno a Torino "nel tentativo di andare oltre l’emergenza del pensiero che con l’imposizione del green pass e poi con la guerra in Ucraina ha emarginato in Italia ogni tentativo di discussione critica, riaffermando invece il diritto a dubitare come fondamento di ogni partecipazione democratica".