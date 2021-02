Una ragazza di 17 anni è stata molestata dal commesso di un minimarket in via di Mugna Murata. L'uomo, un 47enne, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata e portato in carcere. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere romano: la giovane era andato nel negozio per fare degli acquisti, quando il commesso si è avvicinato e ha cominciato a molestarla pesantemente. Lei ha reagito, si è messa a urlare e ha respinto il 47enne, attirando l'attenzione di altre persone che in quel momento si trovavano sempre nel minimarket. Sono stati loro a dare l'allarme e avvertire i carabinieri, che si trovavano in servizio nella vicina metro di Laurentina insieme al personale dell'Esercito.

Violenza sessuale su minore, arrestato 47enne

Accorsi sul posto, i militari hanno fermato l'uomo. Il 47enne è stato ammanettato e portato in caserma, per poi essere condotto in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale aggravata in danno di minore, un reato che prevede la reclusione da sei a dodici anni in caso di condanna. La giovane è stata soccorsa dagli altri clienti del negozio, in stato di shock per quanto appena accaduto in un posto dove era entrata per fare acquisti e si è invece trovata a dover affrontare le molestie di un uomo. Non sarebbe fisicamente ferita né avrebbe riportato lesioni per aver affrontato il 47enne, e a quanto si apprende non è stata portata in ospedale per essere curata dai medici. L'uomo ora si trova in carcere, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che sarà presto disposta dal giudice.