Violento nubifragio a Viterbo: strade come fiumi, le piogge allagano la città Forti piogge in corso a Viterbo, dove molte strade si sono allagate a seguito del temporale. Disagi per i cittadini, al momento non si ha notizia di danneggiamenti.

A cura di Natascia Grbic

Le immagini delle strade allagate dal temporale a Viterbo

Un violento nubifragio è in corso a Viterbo da diverse ore. La città è stata colpita da forti piogge che hanno causato disagi e allagamenti, con diverse zone completamente sotto l'acqua. Tanti i cittadini che stanno inondando i social di foto e video che testimoniano come, dopo giorni di caldo e afa, nella Tuscia sia in atto un evento estremo di notevoli proporzioni. Le temperature sono crollate di diversi gradi, mentre la sala operativa della Protezione Civile è allertata per intervenire nei casi di forti danni e disagi.

Il maltempo era atteso già da ieri, ma di certo nessuno si immaginava potesse raggiungere questa violenza. Alcune strade, anche per la loro conformazione, si sono completamente allagate: sono numerosi i video che mostrano le auto procedere – con non poca difficoltà – in vie che sembrano diventate fiumi. Molte zone sono state colpite da forti grandinate. Il maltempo, secondo le ultime informazioni, dovrebbe continuare almeno fino alle 20 di questa sera. Domani, invece, sono previste piogge in alcune zone ma non con l'intensità che si è avuta questa pomeriggio.

Temporali in tutto il Lazio: la sera torna il sereno

Non solo Viterbo: nel pomeriggio temporali hanno colpito anche la città di Roma e Rieti, mentre a Latina e Frosinone rimane il sereno accompagnato da temperature molto alte. Anche nella capitale i temporali cesseranno intorno alle 20 di questa sera. Stessa cosa a Rieti, dove al momento le precipitazioni sono consistenti, ma lasceranno spazio al sereno una volta arrivata la sera. Domani, invece, leggere precipitazioni sono previste intorno alle 20. Il resto del giorno, il cielo sarà sereno e le temperature molto alte, con bollino rosso nelle città di Roma e Latina.