Violentata e sequestrata, la madre del fidanzato: “Hanno provato a scappare, ma lui li ha seguiti” La madre del ragazzo picchiato a Latina: “Il tossico ha anche fumato del crack, e loro si sono fermati a parlare. Hanno provato ad andar via ma lui li ha seguiti”. La fidanzata è stata sequestrata per alcune ore e violentata.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un ragazzo romeno di 30 anni è sospettato di aver picchiato e sequestrato una coppia di 17enni a Latina e di aver molestato la ragazza. I giovani si sarebbero avventurati nei capannoni abbandonati della Società logistica merci nella zona industriale della città, conosciuti nel capoluogo pontino come lo ‘zuccherificio'.

Là hanno incontrato il 30enne. Quest'ultimo ha picchiato il ragazzo fino a lasciarlo a terra svenuto e poi ha portato via la giovane con la microcar con la quale i due erano arrivati al capannone. Sarebbe stato il 17enne a dare l'allarme una volta ripresi i sensi. Le ricerche del responsabile sono tuttora in corso e, stando a quanto ricostruito, dovrebbe trattarsi di un senza tetto senza precedenti alle spalle. A distanza di quattro ore dai fatti, la ragazza è stata ritrovata nei pressi della stazione di Latina Scalo.

"Sono venuti qui per fare una bravata, come le abbiamo fatte tutti. Anche noi siamo distrutti, nessuno ci dice come sta la ragazza, e spero di tutto cuore che non l’abbiano toccata", ha dichiarato la madre del giovane picchiato al Corriere della Sera. "Il tossico ha anche fumato del crack, e loro si sono fermati a parlare. Hanno provato ad andar via ma lui li ha seguiti, ha picchiato mio figlio e si è allontanato con la minicar portandosi anche lei. Mio figlio, intanto, è riuscito a chiamare i soccorsi e sono partite le ricerche, sino a quando, dopo quattro ore, lei è stata ritrovata nei pressi della stazione di Latina Scalo".

La giovane è stata ascoltata a lungo dagli uomini della squadra mobile di Latina, che hanno raccolto la sua versione dei fatti. La visita medica ha escluso un rapporto sessuale completo, ma lo straniero avrebbe comunque abusato sessualmente di lei, stando a quanto si apprende.