Butta a terra una 93enne e le strappa gli orecchini dopo averla seguita all’uscita del supermercato L’ha aggredita e le ha strappato gli orecchini dai lobi dopo averla seguita fin sotto casa: nonostante lo choc, la 93enne è riuscita a far arrestare il suo aggressore. L’uomo è stato condannato a sei anni di reclusione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Ha atteso che la 93enne uscisse dal supermercato e ha seguito la vittima fino a casa. Poi, una volta arrivata nell'atrio del palazzo l'ha massacrata e infine le ha strappato gli orecchini d'oro, dal valore di 200 euro.

L'aggressore, un uomo 40enne, è stato condannato a scontare 6 anni di carcere con l'accusa di rapina, nonostante lo sconto previsto dalla scelta del rito abbreviato, che ha ridotto la pena di ben tre anni. I giudici hanno ritenuto l'episodio molto grave vista l'età della vittima.

La rapina e l'aggressione in zona Centocelle

I fatti risalgono allo scorso 28 agosto 2023. La Capitale era svuotata, come accade sempre durante il periodo di Ferragosto. Le strade era vuote anche per l'eccessivo caldo che frenava a uscire di casa le poche persone rimaste in città. Una situazione ideale per cercare un'anziana da derubare in zona Centocelle.

Dopo aver individuato la 93enne per gli orecchini d'oro, ha iniziato a pedinarla. L'aggressore l'ha seguita al supermercato mentre faceva la spesa, e non appena la vittima ha imboccato il vialetto di casa le è saltata addosso e l'ha picchiata con calci, pugni e spintoni. La donna ha iniziato ad urlare, per chiedere aiuto: è stato in quel momento che il ladro, preoccupato che potesse essere sorpreso da qualche condomino o passante è andato via. Prima, però, è riuscito a rubarle gli orecchini, strappandoli dai lobi delle orecchie della vittima. Fortunatamente la donna non ha riportato conseguenze permanenti dopo aver subito la violenza.

La denuncia dai carabinieri

Dopo la colluttazione con il ladro nell'androne del palazzo, l'anziana è stata soccorsa: nonostante il forte spavento la novantatreenne ha poi sporto denuncia dai carabinieri, ai quali ha raccontato l'accaduto. La prima volta che ha visto l'uomo si trovava in un supermercato in zona Centocelle: una volta tornata a casa, è stata aggredita.

La decisione dei giudici di piazzale Clodio

Il 40enne ha diversi precedenti penali, anche per rapine simili a questa, che gli è costata una visita in tribunale e un soggiorno a Regina Coeli. Visti i precedenti, la condanna decisa dai giudici di piazzale Clodio è stata di sei anni, tenendo in considerazione anche la scelta del rito abbreviato che ha ridotto la pena di ben tre anni.