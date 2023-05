Sedicenne sequestrata da uno sconosciuto e violentata nella microcar del fidanzato: caccia all’uomo Una ragazzina di sedici anni è stata sequestrata da un uomo nella zona di Latina Scalo: era a bordo di una microcar insieme al fidanzato quando uno sconosciuto li ha aggrediti, prendendo a pugni il giovane e scappando poi con l’auto con a bordo ancora la giovane.

Una ragazza di sedici anni è stata violentata a Latina da uno sconosciuto. L'episodio è avvenuto la scorsa notte nella zona dello Scalo, in un'area piena di edifici abbandonati, spesso teatro di spaccio di droga ed episodi legati alla criminalità.

Secondo le prime informazioni, riportate da Il Messaggero, la vittima sarebbe arrivata lì insieme al fidanzato, un coetaneo. Dopo aver parcheggiato la microcar sono stati però aggrediti da uno sconosciuto, che ha preso a pugni in faccia il ragazzo, gettandolo fuori dalla macchina. L'uomo è poi salito sull'auto portando via la ragazzina, mentre il 16enne era svenuto.

Non appena si è svegliato il ragazzo ha chiamato il 112, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Squadra Mobile di Latina, che si sono messi sulle tracce dell'auto con a bordo lo sconosciuto e la minore. La ragazza è stata trovata dopo qualche ora, alle prime luci del mattino, mentre camminava per strada ferita e in stato confusionale: l'uomo ha abusato di lei e poi si è dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Sembra che abbia percorso strade secondarie, in modo da non farsi rintracciare facilmente dalle forze dell'ordine che lo stavano cercando da ore, tra l'apprensione di entrambe le famiglie dei giovani, che hanno vissuto momenti di angoscia.

Trasportata sotto shock all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina è stata ricoverata e presa in carico dai medici. Gli investigatori sono ora sulle tracce dell'aggressore, al momento ancora a piede libero. Potrebbe essere una delle tante persone che gravitano intorno alla zona delle baracche, e non è escluso che venga identificato già nelle prossime ore.