Violenta la figlia di 12 anni in ascensore: padre aggredisce il molestatore, ma è l’uomo sbagliato Ha picchiato a sangue un uomo, fino a rompergli il braccio, convinto che la sera prima avesse molestato la figlia di dodicenne in ascensore. Il vero aggressore, in realtà, era un altro: denunciato.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella notte fra giovedì e venerdì a Nuova Ostia. Durante la serata, un uomo ha molestato una ragazzina di 12 anni che si trovava nell'ascensore del suo palazzo, mentre stava rientrando a casa. Una volta entrata, ha raccontato al padre quanto è accaduto: l'uomo è uscito dall'abitazione, intenzionato a vendicarsi.

Convinto di aver rintracciato l'uomo che aveva abusato della figlia, la mattina dopo lo ha massacrato di botte, ma soltanto dopo averlo picchiato ha scoperto che non si trattava della persona che stava cercando e si è andato a costituire nella caserma dei carabinieri, come riporta la Repubblica.

Cosa è successo alle dodicenne

La ragazzina stava rientrando a casa quando, per raggiugnere il piano dell'abitazione, è salita in ascensore. Con lei, è entrato anche un'altra persona: si trattava di un uomo, probabilmente originario del Bangladesh, che viveva nei dintorni insieme ad altri connazionali, che l'ha seguita in ascensore. All'interno della cabina, non appena chiuse le porte, mentre superavano i vari piani, lui avrebbe iniziato a molestarla e palpeggiarla, provandola a spogliare e a violentare.

Ma la ragazzina è riuscita a difendersi, scappando e raccontando tutto ai genitori. Sul suo corpo, a testimonianza di quanto accaduto, è rimasta qualche escoriazione e graffio sul corpo. Il padre, per prima cosa, ha accompagnato immediatamente la ragazzina all'ospedale pediatrico del Bambino Gesù, dove medici e infermieri l'hanno curata. La piccola è stata subito dimessa, ma si trova in stato di shock e, dopo aver sporto denuncia, i due sono rientrati a casa.

La vendetta del padre

Stamattina, la mattina successiva agli abusi in ascensore, il padre della dodicenne, convinto di essere riuscito a risalire all'identità dell'uomo che aveva molestato la figlia, si è recato a casa sua. Dopo una prima discussione, ha iniziato a massacrarlo di botte fino a procurargli diverse ferite, fra cui un braccio rotto. L'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso del vicino ospedale Grassi di Ostia: il padre della dodicenne (così come il vero molestatore della figlia) sono stati denunciati.