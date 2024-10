video suggerito

Violenta il figlio di nove anni di un amico, donna a processo per pedofilia Dovrà rispondere di pedofilia una 32enne finita a processo con l’accusa di aver abusato sessualmente di un bambino di nove anni, figlio di un amico. Approfittava dell’assenza del padre per mettergli le mani addosso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Palpeggiamenti, tentati approcci fisici fino ai rapporti sessuali. Di ciò dovrà rispondere una donna di trentadue anni, che è finita a processo per pedofilia. Vittima dei presunti abusi è il figlio di un amico, il quale al momento in cui sarebbero accaduti i fatti che le sono stati contestati aveva nove anni. L'imputata, che dovrà rispondere davanti al giudice delle accuse a suo carico, ha visto iniziare il dibattimento la scorsa estate.

Secondo quanto ricostruito in sede processuale come riporta la testata locale Tuscia Web i fatti risalgono all'arco temporale compreso tra il 2018 e il 2019 e sono avvenuti in provicia di Latina. Sarebbero due i presunti episodi di violenza emersi in questi mesi: la donna avrebbe fatto avances, palpeggiato e avuto rapporti sessuali con il bambino. La trentaduenne, amica del papà del bambino, avrebbe approfittato dell'assenza di lui, per toccare il figlio. La prima volta avrebbe aspettato che l'uomo uscisse per andare a fare la spesa, restando da sola in casa con il bambino. La seconda volta si sarebbe approfittato di lui, mentre l'uomo portava a spasso il cane.

Il bambino si è tenuto tutto dentro per un po', non riuscendo in un primo momento a parlarne con nessuno. Fino a quando non si è sentito male proprio mentre era a scuola. Il piccolo poi ha preso coraggio e ha raccontato tutto alla mamma, di quello che accadeva mentre era solo in casa con l'amica di papà. Che lo toccava nelle parti intime. La mamma ha denunciato l'accaduto e le forze dell'ordine hanno raccolto le informazioni necessarie, per poi inviarle in Procura. Procura che ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio e la donna è finita a processo per pedofilia.