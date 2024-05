video suggerito

Vinicio Sbordoni trovato morto in un dirupo, era scomparso una settimana fa da Ariccia Si è conclusa con il più tragico degli esiti la scomparsa di Vinicio Sbordoni. Il 74enne è scomparso da Ariccia lo scorso martedì ed è stato ritrovato morto stamattina in un dirupo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Vinicio Sbordoni è stato trovato morto. Il settantaquattrenne era scomparso da Ariccia lo scorso martedì 30 aprile. Il suo cadavere era in un dirupo nei pressi del Ponte di Ariccia, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. La notizia del ritrovamento del corpo è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 6 maggio, e si è subito diffusa in città. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia.

Vinicio Sbordoni era scomparso da Ariccia

Vinicio si è allontanato dalla sua abitazione nel centro storico della città dei Castelli Romani e non si sono più avute sue notizie per diversi giorni. I famigliari, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono scattate le ricerche. Sono stati giorni di apprensione per i famigliari e gli amici di Vinicio, preoccupati per la sua assenza.

Ipotesi suicidio o caduta accidentale

I famigliari si erano rivolti anche ad associazioni che si occupano delle persone scomparse e che forniscono supporto ai loro cari, diffondendo un identikit di Vinicio e lanciando un appello, per chiedere a chiunque l'avesse visto di contattarli. La speranza fino all'ultimo è stata che si trovasse da qualche parte, seppur in stato confusionale, ma di ritrovarlo vivo e che i suoi cari potessero riabbracciarlo.

Dopo alcuni giorni le ricerche hanno avuto un esito drammatico. Per Vinicio non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sul caso indaga la Procura, al momento non è chiaro se si sia trattato di un suicidio o di una caduta accidentale.