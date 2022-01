Vince linea Raggi: per entrare al Consiglio comunale non serve essere vaccinati Per entrare in aula Giulio Cesare basterà il green pass base: vince la linea delle opposizioni.

A cura di Enrico Tata

Fino alla scorsa settimana le riunioni dell'assemblea capitolina sono state convocate in modalità online. Ma in questi giorni i consiglieri saranno chiamati a discutere e a votare il bilancio di previsione 2022-2024. Un passaggio importantissimo per la giunta Gualtieri e per l'intero consiglio. Impensabile fare svolgere le votazioni online e allora le sedute, che continueranno ad oltranza con decine di votazioni, si svolgeranno in presenza, all'interno dell'Aula Giulio Cesare. Ma chi può entrare? Basta il green pass base oppure serve presentare un green pass rafforzato? In altre parole: basta il risultato negativo del tampone oppure occorre il certificato di vaccinazione? Il Pd aveva proposto di permettere l'ingresso soltanto ai possessori di green pass rafforzato, ma ha vinto invece la linea delle opposizioni: basterà il green pass base.

La presidente d'aula, la dem Svetlana Celli, ha fatto sapere che a tutti sarà richiesto di indossare una mascherina Ffp2 ed è consigliato effettuare un tampone. I consiglieri potranno effettuarli (a pagamento) anche oggi direttamente in Campidoglio. Le regole sono le stesse anche per l'accesso al Senato e alla Camera dei deputati: anche in questo caso occorre presentare il green pass base.

In Campidoglio le polemiche sono accesissime, perché questa decisione accende di nuovo i riflettori sullo status vaccinale dell'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. La consigliera del Movimento 5 Stelle, infatti, non ha mai detto apertamente se si è vaccinata oppure no. Le ultime sue dichiarazioni sull'argomento (qualche mese fa) sono state in merito ai consigli ricevuti dal suo medico di famiglia, che le consigliava di non fare il vaccino, poiché il livello degli anticorpi era ancora alto. La scorsa settimana Raggi ha dichiarato: "Quanto al vaccino Covid lo ripeto: è una scelta che va fatta ascoltando i medici e gli specialisti, non qualche politico che si improvvisa esperto ma in realtà prova soltanto a “solleticare la pancia” del Paese per fini elettorali".