Villa Borghese, noleggiano un risciò e si schiantano contro un albero: feriti nonno, figlia e nipoti Hanno affittato un risciò, ma sono andati a sbattere contro un albero nel cuore di Villa Borghese: feriti lievemente, soltanto il nonno è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Foto di repertorio

Si stavano godendo una passeggiata a bordo del risciò noleggiato in uno dei tanti chioschi a Villa Borghese, quando sono andati a sbattere contro un albero del grande polmone verde di Roma. È successo ieri, martedì 19 aprile, ad una famiglia di turisti cinesi in vacanza per godersi la primavera nella capitale. Il nonno di 56 anni, sua figlia di quasi 30 e i due nipotini di 11 e 5 anni, però, si sono visti interrompere la loro pedalata nel verde della città eterna proprio a causa dell'impatto con un albero mentre attraversavano via Pietro Canonica, la strada che, nel cuore del parco, separa piazza Siena e dal vicino Globe Theatre, oggi intitolato a Gigi Proietti.

L'arrivo dei vigili urbani e le indagini

Come si legge su il Corriere della Sera, sul luogo, dopo che alcuni passanti avevano già tranquillizzato i turisti spaventati a causa del forte impatto, sono subito arrivati i vigili urbani che ora indagano sulle cause dell'incidente. Il mezzo è stato subito sequestrato ed è stata disposta una perizia per stabilire se i pedali abbiano frenato prima di schiantarsi contro l'albero. Le indagini hanno lo scopo di fare luce sulla dinamica dell'accaduto, verificando anche la regolarità del noleggio.

I soccorsi: il nonno trasportato in codice giallo

All'arrivo delle ambulanze del 118 il personale medico ha immediatamente compreso che le ferite riportate dai turisti erano lievi, ma nonostante nessuna delle persone a bordo abbia riportato gravi ferite, sono stati comunque tutti trasportati in ospedale. Per i bambini e la mamma il trasferimento è stato realizzato soltanto a scopo precauzionale, mentre per il nonno è stata disposta una prognosi più alta: il 56enne, infatti, è arrivato in ospedale in codice giallo.