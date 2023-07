Via Pontina chiusa fino al 2 agosto per lavori: quale tratta e orari dei cantieri Via Pontina è chiusa fino al 2 agosto tra Pomezia e Borgo Piave per lavori di rifacimento al manto stradale e segnaletica, con chiusure, restringimenti di carreggiata e deviazioni per consentire i cantieri notturni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Via Pontina resterà chiusa fino a mercoledì 2 agosto, per lavori di rifacimento del manto stradale e segnaletica. Il tratto interessato alla chiusura si trova tra Pomezia e Borgo Piave, tra le provincia di Roma e Latina e va dal chilometro 65,500 al chilometro 37 in direzione Roma e Terracina, lungo entrambe le direzioni. È quanto si legge nell'ordinanza dell’Anas 428/2023. I lavori sono in corso, iniziati lunedì scorso 17 luglio. Da quanto si apprende i cantieri saranno operativi di notte e solo nei giorni feriali, evitando i festivi per l'alta frequentazione dovuta alla stagione estiva.

Orari dei cantieri e chiusure stradali di via Pontina

In concomitanza dei lavori per permettere lo svolgimento degli interventi necessari in sicurezza per operai ed automobilisti Anas informa che ci saranno chiusure o restringimenti di carreggiata, interdizione degli svincoli all'altezza delle chiusure e verranno disposte deviazioni alla circolazione. Oltre a chiusure, restringimenti e deviazioni, bisogna tenere a mente il limite di velocità massimo da rispettare che è stato rimodulato a 50 chilometri orari.

I cantieri, fa sapere Anas, saranno attivi soprattutto durante la notte. L'obiettivo oltre a quello di evitare il lavoro su strada nelle ore centrali della giornata per le alte temperature e quello di lasciare aperta e il più accessibile possibile la tratta che porta verso il mare, considerando il traffico dovuto alla stagione balneare. Terminata questa fase d'interventi, dai primi di giugno i lavori dovrebbero concludersi e la viabilità tornare alla normalità.