Per lavori la Pontina diventa a una corsia per due settimane, automobilisti infuriati: "Assurdo" A causa di lavori su un cavalcavia, la Pontina diventa a una corsia dal Km 18+000 fino al Km 19+500. La fine dei lavori è prevista alle ore 22 del giorno 23 aprile 2024.

A cura di Enrico Tata

La statale 148 Pontina diventa a una sola corsia per due settimane a causa di lavori su un cavalcavia. In corrispondenza dell'area del cantiere, a partire dal 4 aprile è prevista la "chiusura permanente della corsia di marcia della SS 148 Pontina in direzione Latina con inizio presegnalamento del cantiere dal Km 18+000 e progressiva chiusura della corsia fino al Km 19+500, con transito consentito sulla sola corsia di sorpasso a tutti i veicoli ed ai complessi di veicoli aventi larghezza non superiore a 3 metri". La fine dei lavori e la riapertura di entrambe le carreggiate è prevista alle ore 22 del giorno 23 aprile 2024.

Infuriati gli automobilisti. Si legge per esempio sulla pagina Facebook "Via Pontina S.R.148": "Questa restrizione di carreggiata è qualcosa di assurdo.Almeno 30 minuti di viaggio per superare questo cantiere (Castel di decima, direzione latina)".

Le indicazioni di Anas, qual è il percorso alternativo

Queste le indicazioni del percorso alternativo:

dal km. 15+070 al km. 21+170

Tempo di percorrenza: 8 min.

– Procedi su SS148 direzione Latina

– Prendi l’uscita verso Tor de Cenci/Spinaceto

– Svolta a destra e prendi V.le degli Eroi di Cefalonia

– Prosegui dritto su Via Alberto Cozzi

– Continua su Viale degli Eroi di Rodi

– Prosegui dritto per rimanere su Viale degli Eroi di Rodi

– Viale degli Eroi di Rodi svolta a sinistra e diventa V.le degli Eroi di Cefalonia

– Svolta leggermente a destra e prendi complanare di Spinaceto direzione Roma

– Svolta a destra e prendi Via di Vallerano

– Procedi in direzione sudest da Via di Vallerano verso Via Carlo Galeffi

– Alla rotonda, prendi la 2ª uscita e rimani su Via di Vallerano

– Alla rotonda prendi la 1ª uscita e prendi SP95b via Laurentina