Via obbligo mascherine all’aperto anche nel Lazio, Zingaretti: “Daje, uniti contro il virus” Dall’11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto in tutta Italia e anche nel Lazio. Così il presidente Zingaretti su Facebook: “Grazie ai vaccini i contagi calano. L’11 febbraio via le mascherine all’aperto”.

A cura di Enrico Tata

"Grazie ai vaccini i contagi calano. L'11 febbraio via le mascherine all'aperto. Stiamo vincendo anche questa! Daje, uniti contro il virus. Riprendiamoci la libertà", ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su Facebook.

Il provvedimento sarà valido in tutta Italia, a prescindere dalla colorazione delle Regioni e si attende a breve una comunicazione in tal senso da parte del Ministero della Salute. Lo ha annunciato, lato governo, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: "E' in arrivo un provvedimento per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio. Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani".

Nel Lazio l'ordinanza che introduceva l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto risale allo scorso dicembre: "Ho firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus", aveva annunciato il presidente Zingaretti. L'ordinanza è entrata in vigore da giovedì 23 dicembre. Per un mese e mezzo i cittadini di Roma e del Lazio hanno dovuto indossare la mascherina anche in strada.