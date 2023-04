Via Crucis a Roma 2023, le strade chiuse al Colosseo e i bus deviati venerdì 7 aprile Cambia la viabilità nel centro di Roma in occasione della Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo: ecco tutte le strade chiuse e i bus deviati il 7 aprile.

A cura di Alessia Rabbai

Il 7 aprile 2023 dalle ore 21 ci sarà la Solenne Via Crucis al Colosseo a Roma, celebrata da Papa Francesco, in occasione del Venerdì Santo. Sono previste strade chiuse, con un blocco del traffico a partire dalle ore 13 fino alle 23.30, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Oltre alle chiusure di alcune strade per questioni di sicurezza ed organizzative, sono previste anche le deviazioni di alcune linee di bus Atac. La Questura ha richiesto la chiusura della fermata Colosseo della Metro B a partire dalle ore 13. Le aree archeologiche dell’Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano resteranno eccezionalmente chiuse alle visite dalle 12 di venerdì, fino al termine delle celebrazioni.

I varchi di accesso all’area della via Crucis sono in corrispondenza di: via dei Fori Imperiali/ largo Corrado Ricci, via degli Annibaldi/via Frangipane·, piazza del Colosseo/via Caudia, via di San Gregorio/via dei Cerchi, via dei Fori Imperiali/Clivio di Acilio, via degli Annibaldi/ponte pedonale, via Nicola Salvi/via delle Terme di Tito, piazza del Colosseo/via Labicana, piazza del Colosseo/scalinata che conduce a via Celio Vìbenna, via di San Gregorio/via Celio Vìbenna.

Le strade chiuse per il percorso della Via Crucis a Roma il 7 aprile

Dalla notte tra giovedì e venerdì, è vietato parcheggiare ed è previsto lo sgombero dei veicoli in sosta (eccetto mezzi al servizio di persone con disabilità e veicoli con targa diplomatica) in via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Sacra, via di San Bonaventura (per circa 200 metri da via Sacra), via dei Fori Imperiali (da piazza del Colosseo a largo Corrado Ricci), via della Salara Vecchia, Clivio di Venere Felice, largo Corrado Ricci, piazza di San Francesca Romana, largo Gaetana Agnese, via degli Annibaldi, via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via del Fagutale (tra largo Assen Peikov e largo Gaetana Agnesi), via Nicola Salvi, via del Monte Oppio (dal civico 4 a largo Assen Peikov solo lato destro nel senso di marcia) via delle Terme di Tito (dal civico 76 a via Nicola Salvi), via del Tempio della Pace (da via dei Fori Imperiali a via del Colosseo) e via in Miranda.

Dalle ore 13 saranno chiuse al traffico: via degli Annibaldi, via dei Fori Imperiali, via Celio Vibenna e via di San Gregorio (solo direttrice verso piazza Porta Capena), via Cavour (da largo Visconti Venosta a largo Corrado Ricci solo direttrice verso largo Corrado Ricci), via del Parco del Celio). Dalle 15, via di San Gregorio e via Celio Vibenna verranno chiuse anche verso piazza del Colosseo.

Via Crucis 2023 al Colosseo a Roma, i bus Atac deviati

Venerdì 7 aprile in occasione dello svolgimento della Via Crucis al Colosseo dalle ore 13 e fino al termine del servizio, saranno deviate le linee 3Bus, 51, 75, 81, 85, 87, 117 e 118.

Metro B Colosseo chiusa dalle 13

La Questura ha richiesto la chiusura della fermata Colosseo della Metro B a partire dalle ore 13 e si deciderà probabilmente sul momento il da farsi a seconda dell'affluenza e delle valutazioni che faranno le forze dell'ordine. In caso di chiusura della fermata Colosseo, chi si sposta con i mezzi pubblici può scendere alle stazioni di Cavour o Circo Massimo, che il giorno di Venerdì Santo resteranno regolarmente aperte al servizio.