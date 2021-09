Via Casilina, finge di essere investito e chiede 300 euro all’automobilista per i ‘danni’: arrestato L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora agli arresti domiciliari. Ha finto di essere investito su via Casilina e ha poi chiesto all’automobilista di dargli 300 euro per i ‘danni’. L’uomo non c’è però cascato, ha finto di andare al bancomat e invece si è recato dai carabinieri per denunciarlo.

A cura di Natascia Grbic

Ha finto di essere stato investito per estorcere denaro all'uomo alla guida dell'auto, spaventato per quanto accaduto. Ma era solo una truffa: e così un uomo di 61 anni, invece di entrare in possesso dei 300 euro richiesti come ‘indennizzo', è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Frascati, che lo hanno messo agli arresti domiciliari. L'episodio è accaduto ieri pomeriggio sulla via Casilina, in zona Finocchio. Si tratta dell'ennesimo tentativo di raggiro nei confronti degli automobilisti, dopo il gioco dello specchietto e quello delle chiavi cadute a terra. Solo che, in questo caso, il truffatore finge di essere investito. E lo sfortunato automobilista di turno, spaventato perché teme che l'uomo si sia fatto male, tende a credergli e a prodigarsi per aiutarlo. Ma in questo caso l'uomo che il truffatore ha tentato di raggirare non ha mangiato la foglia e lo ha denunciato.

Tutto è cominciato ieri pomeriggio, quando il 61enne stava camminando su via Casilina. Non appena passata la macchina con a bordo la sua vittima, ha fatto finta di essere stato investito. "Dammi 200 euro per rimediare", gli ha detto. Dopodiché ha chiesto di essere accompagnato all'ospedale di Frascati. L'uomo ce lo ha portato, ma il 61enne si è fatto lasciare in una strada poco lontana dal nosocomio, chiedendo a quel punto altri 100 euro. Ma l'automobilista si era già insospettito: gli ha detto che doveva andare a ritirare i soldi a un bancomat e che sarebbe tornato indietro per darglieli, e invece è andato dai carabinieri per denunciarlo. I carabinieri si sono presentati sul posto della consegna del denaro e hanno arrestato il 61enne, mettendolo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.