Via Aurelia Antica, un albero crolla e danneggia muro di cinta: strada chiusa Un albero lungo la via Aurelia Antica è crollato contro un muro di cinta e ha danneggiato un muro di cinta: strada chiusa.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 dicembre 2022: un albero è crollato contro un muro di cinta del grande polmone verde della capitale, Villa Doria Pamphilj. Il tronco dell'alto albero, dopo essere caduto, è rimasto sospeso sopra la strada, attraversando le carreggiate di via Aurelia Antica, all'altezza del civico 26. Sospesa anche la porzione di muro danneggiata dalla caduta del tronco che è rimasta ancora instabile sopra alle corsie

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco per liberare la zona e mettere in sicurezza tutta l'area coinvolta. Per permettere le operazioni necessarie da parte della squadra di pompieri, è stata chiusa la strada tra via di San Pancrazio e via di Villa Betania fino al termine dell'intervento.

L'intervento dei vigili del fuoco

Una squadra di pompieri è arrivata alle ore 14 circa insieme ad una autogru AG/10. La squadra sta provvedendo alla messa in sicurezza dell'intera area: il tronco, come si vede dalla foto in apertura, attraversa la strada e sembra essere ancora molto pericolante. A causare ulteriori rischi anche la parte del muro di cinta che, dopo l'impatto con il tronco, si è danneggiata.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli di Roma Capitale per quanto di loro competenza. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Una volta terminato il loro intervento, pedoni e veicoli potranno riprendere la circolazione.

Come comunicato su twitter dal servizio di Luceverde Roma, a causa della presenza del tronco pericolante che taglia e attraversa le due carreggiate in alto e della parte di muro danneggiata, ancora poco stabile, è stata disposta la chiusura temporanea della strada tra via di San Pancrazio e via di Villa Betania.