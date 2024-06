Vernice sulle auto contro i parcheggi selvaggi a Casalbertone: almeno 6 macchine vandalizzate Vernice bianca sul vetro delle automobili parcheggiate male: è successo a Casalbruciato. Il video è stato postato sui social network. E gli utenti si dividono. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Automobili vandalizzate con la vernice a Casalbertone, dal video di Welcome to Favelas to Instagram.

Vernice sui vetri delle automobili parcheggiate male in zona Casalbertone. Così un Robin Hood armato di pennello ha deciso di passare all'azione sanzionando automobilisti e automobiliste che hanno parcheggiato dove non si potrebbe. Pennellate di bianco coprono il vetro all'altezza del conducente dell'auto che, per ovviare al problema, dovrà aspettare un po' prima di rimettersi al volante.

Vernice sulle auto in sosta selvaggia: il video

A segnalare la coda di automobili battezzate con la vernice un video pubblicato su Instagram dalla pagina di Welcome to Favelas. Dalle riprese, fatte con un telefonino da un automobilista che percorre la strada nella direzione opposta, si riescono a contare almeno 6 automobili incolonnate. Tutte con i segni del passaggio del giustiziere della vernice. Un atteggiamento che ricorda quello di FreePark: in meno di due settimane, lo scorso anno, riuscì ad imbrattare le automobili in almeno quattro diverse occasioni.

Le reazioni sul web: "Dovevano chiamare le autorità"

Un atteggiamento che sembra dividere gli utenti di Instagram. "Ma io vi dico la mia… Per me il vandalismo su chi è vandalo parcheggiando a ca*zo di cane…. mi va pure bene!", si legge in un commento. Gli fa eco un altro: "Se la municipale dorme….Soluzioni selvagge contro il parcheggio selvaggio".

Ma non tutti la pensano così: "Le persone stanno piene di pensieri, si combatte ogni giorno per una vita dignitosa e gente che non ha un caz*o da fare nella vita si prende la briga di vandalizzarti la macchina … prima o poi qualcuno ci rimette le penne e vedi i genitori in tv piangere dicendo che il figlio era un bravo ragazzo", scrive un altro, in maniera estrema. "Ma i geni che scrivono che hanno fatto bene: ma tutto ok? Ma vi riprendete? Stanno parcheggiati male? Chiama la stradale, non ti fai giustizia da solo", scrive infine un'altra.