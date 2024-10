Esplode un colpo di pistola in aria ad Ostiense: cosa è successo

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'intervento dei carabinieri in via dei Magazzini Generali.

Paura ad Ostiense, in via dei Magazzini Generali, a pochi passi da una chiesa dove, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre 2024, è stato esploso un colpo di pistola. Non appena sentito lo sparo, è subito scattato l'allarme. Alcuni residenti hanno segnalato la situazione alle forze dell'ordine che, non appena venuti a conoscenza dell'accaduto hanno raggiunto il luogo. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno monitorando la zona. A segnalare l'accaduto a Fanpage.it una lettrice.

Sparo ad Ostiense, carabinieri sul posto

Si è sentito uno sparo e poi è scattato l'allarme. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto sono immediatamente arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia Eur, con il supporto dell'Ottavo Reggimento Lazio. Una volta raggiunto il luogo della segnalazione, i militari hanno immediatamente cercando di ricostruire l'accaduto.

Secondo quanto raccolto, a sparare sarebbe stato un uomo che da tempo vive nella struttura adiacente alla chiesa. L'uomo, secondo quanto appreso, vive nella struttura occupandola abusivamente, ciclicamente viene sfrattato, ma puntualmente torna. Dopo l'ultimo sgombero, era tornato anche stavolta.

Vede degli operai e spara

L'uomo, che avrebbe dei problemi psichiatrici, si trovava nella struttura quando, nel primo pomeriggio di oggi, alcuni operai hanno raggiunto la zona per svolgere dei lavori alla chiesa vicina. Pensando, però, che stessero venendo verso di lui, l'uomo ha reagito. Nessuna parola, nessuna minaccia: ha visto gli operai e ha sparato in aria con una pistola, facendo scattare l'allarme. Fortunatamente non si è registrato alcun ferimento. Dopodiché si è nascosto nella struttura.

All'arrivo dei militari, ad accoglierli c'erano gli operai che hanno racontato loro l'accaduto. I carabinieri si sono messi alla ricerca sia del bossolo che dell'uomo. Il primo, trovato poco dopo, ha fortunatamente rivelato che l'arma utilizzata è una pistola a salve. L'altro, invece, continua a nascondersi nella struttura.