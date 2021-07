"Se i tifosi violeranno la quarantena saranno sanzionati e portati in isolamento". Così il Questore di Roma, Mario Della Cioppa, in merito all'obbligo di quarantena di cinque giorni per i tifosi inglesi in arrivo a Roma per il match di EURO2020 tra Ucraina e Inghilterra. In un'intervista rilasciata ad Adnkronos ha dichiarato che "prevederemo dei check point nelle vie di accesso maggiori verso lo stadio per intercettare e controllare le tifoserie straniere e verificare se hanno violato gli obblighi di quarantena. Se così fosse, saranno sanzionati e riportati nei luoghi dove devono rimanere in isolamento per i giorni previsti'. E aggiunge: "Analoghi controlli naturalmente, oltre che ai check point lontani dallo stadio saranno effettuati anche all'atto di accesso all'area riservata esterna dello stadio che, rispetto alle normali partite di campionato, è molto più ampia

Domani alle 12 a San Vitale è previsto un tavolo tecnico per definire le misure di sicurezza che saranno adottate non solo il 3 luglio, giorno della partita, ma anche nei giorni precedenti. Il rischio è che i tifosi inglesi, arrivati per il match, violino la quarantena prima del tempo previsto e vadano in giro per la città, proprio in un momento in cui tutta Italia ha aumentato le restrizioni verso il Regno Unito a causa della diffusione della variante Delta del coronavirus. Ed è di oggi la notizia che la Uefa ha disposto il blocco inderogabile della vendita e della trasferibilità dei biglietti entro le 21 di oggi, e l'annullamento dei ticket venduti ai residenti del Regno Unito a partire dalle ore 00 del 28 giugno". La proposta è stata fatta dal Dipartimento della Pubblica sicurezza per il contenimento dell'emergenza pandemica.