Vandalizzato l’asilo nido I Tesori di Gulliver a Ottavia: tempera sulle pareti e aule a soqquadro L’asilo nido ‘I Tesori di Gulliver’ a Ottavia è entrato nel mirino dei vandali, che hanno imbrattato e messo a soqquadro le aule. Ora si teme che la riapertura in programma la prossima settimana tardi.

A cura di Alessia Rabbai

Le immagini dell’asilo I Tesori di Gulliver vandalizzato

Tempera su pareti, finestre e lavoretti dei bimbi, carta igienica sul pavimento e oggetti sparpagliati per le aule. Sono alcuni dei danni che ignoti hanno provocato ieri notte nell'asilo nido ‘I Tesori di Gulliver' in via Camilla Ravera a Ottavia. Il gesto, che ha compromesso l'interno dell'edificio, è stato fatto la settimana precedente alla riaperturta dei nidi, quando i romani al temine delle vacanze riporteranno i propri figli a maestri e maestre per tornare al lavoro.

Persone al momento non identificate e sulle cui tracce sono i carabinieri del Comando di Ottavia, per cercare di risalire agli autori nella notte tra lunedì e martedì scorsi hanno raggiunto l'asilo nido del quartiere e si sono intrufolati al suo interno. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro, scaraventando sedie e banchi a terra, lanciando oggetti e imbrattando le aule con la tempera colorata, utilizzata per disegni e cartelloni. Manca poco tempo alla riapertura degli asili, dunque la pulizia e messa in ordine della struttura dovrà partire subito ed essere veloce, per consentire di ricevere nuovamente in sicurezza i piccoli ospiti.

A commentare l'accaduto in una diretta Facebook all'interno dell'asilo il presidente del XIV Municipio Marco Della Porta, che lo ha definito "un atto d'incivilità assurdo, che compromette la riapertura del nido. L'atto vandalico ha praticamente messo in condizioni devastanti l'intera strutta. Mi chiedo che cosa possa portare delle persone a compiere un atto di questo tipo, soprattutto quando parliamo di un servizio pubblico essenziale per le famiglie, come appunto quello dei nidi". E ha risposto alle domande dei residenti sulla fruibilità della struttura: "Cercheremo di fare il massimo per garantire la regolare riapertura". I militari stanno verificando se in zona siano presenti telecamere di videosorvegliaza, che possano aver immortalato i responsabili in fuga.