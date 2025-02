video suggerito

Vandalizzato il liceo Manara, striscione contro anti fascisti e stella di David sul muro Attaccato uno striscione sul muro del liceo Manara di Roma: "Collettivo manariota antifascista? Hai reso la scuola 'Judenfrei" , la scritta, con accanto una stella di David. Il ministro Giuli: "Chiunque utilizzi qualsiasi simbolo per esercitare forme di violenza e sopraffazione compie un atto inverecondo".

A cura di Enrico Tata

Uno striscione è stato attaccato nella notte sul muro perimetrale del liceo Manara di Roma. C'è scritto: "Collettivo manariota antifascista? Hai reso la scuola ‘Judenfrei" , con accanto una stella di David. I vandali che hanno agito nella notte hanno anche messo della schiuma all'interno delle serrature e dei catenacci sui cancelli della scuola, per impedirne l'apertura. Chiamati dalla preside, i carabinieri stanno indagando per individuare i responsabili del gesto.

L'Osa: "Attacco sionista"

L’Opposizione studentesca d’alternativa (Osa) definisce il gesto un "attacco sionista". "Usare stelle di David fatte sui muri per rivendicare questa azione squadrista è un’infamia. Tutta la nostra solidarietà agli studenti del Manara. La “democrazia” sionista è questo. I sionisti romani agiscono da tempo impuniti (al Manara, così come al Virgilio, già si erano presentati per minacciare e intimidire gli studenti dopo azioni di solidarietà al popolo palestinese; e ricordiamo gli scempi visti lo scorso 25 aprile a porta San Paolo, con minacce di stupro e tentativi di aggressione) ma qui si è evidentemente superato un limite. Eccoli i veri estremisti e violenti. Sono un pericolo per tutti, nemici delle scuole e degli studenti, contro cui fare muro", si legge nel comunicato diffuso dall'Osa.

Il ministro Giuli: "Atto inverecondo"

Della vicenda ha parlato anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli: "Chiunque utilizzi qualsiasi simbolo per esercitare forme di violenza e sopraffazione compie un atto inverecondo. Nel caso della Stella di Davide compie qualcosa di addirittura empio perché rappresenta una identità profonda e indiscutibilmente lontano da qualsiasi forma di sopraffazione da parte di qualche imbecille. Chiunque usi quel simbolo sta compiendo una sopraffazione. Gli estremismi – ha aggiunto Giuli – esistono in ogni parte del mondo. Come intervenire? Raccontando la verità ai giovani, far studiare e garantire l'accesso alla verità storica scoraggiando qualsiasi forma di strumentalizzazione".