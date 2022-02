Valigia abbandonata al liceo Democrito: scatta l’allarme bomba e intervengono gli artificieri Stamattina a Casal Palocco, davanti al liceo Democrito, è stata rinvenuta una valigia abbandonata. Dopo la segnalazione di una dipendente della scuola, sul luogo sono intervenuti gli artificieri.

A cura di Beatrice Tominic

Dal profilo Instagram "Welcome to Favelas"

È la mattina di oggi quando una dipendente che lavora all'istituto Democrito di Casal Palocco chiama il numero di emergenza per segnalare alla Polizia la presenza di una valigia abbandonata. Il bagaglio, una valigia blu di dimensioni medie, non si trova all'ingresso dalla scuola, al civico 79 di via Prassilla, ma è stato abbandonato ad una cinquantina di metri dall'entrata della scuola, liceo classico e scientifico, lungo il perimetro del cortile dell'edificio. Per questa ragione l'ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse e le lezioni sono proseguite regolarmente. A seguito della telefonata da parte della donna, sul posto sono intervenuti gli artificieri: le operazioni sono iniziate alle ore 9.10 e sono terminate soltanto una quarantina di minuti dopo, alle ore 9.50. La valigia, fortunatamente, si è rivelata essere vuota.

Le reazioni sui social

Il ritrovamento è stato segnalato sui social network: in particolare, sul profilo Instagram di Welcome to Favelas è stato scritto che all'interno del bagaglio sarebbe stato rinvenuto un biglietto con la scritta "scemo chi legge". Gli utenti attivi su Instagram, che hanno già visto e commentato la vicenda, hanno risposto sotto al post non soltanto ironicamente.

"Fortuna ho 30 anni altrimenti la preside avrebbe dato ancora la colpa a me", commenta un ragazzo. Altri, invece, hanno immediatamente incolpato gli studenti che, forse, speravano di riuscire ad entrare in aula solo una volta concluse le operazioni degli artificieri. Ai poliziotti va la solidarietà di molti utenti:"C’è gente che rischia la vita facendo questi lavori e viene pagata una miseria e voi scherzate?." Altri ancora si chiedono cosa ci sia di divertente e altri ammoniscono: "Sto scherzo si è fatto così tante volte che prima o poi lasceranno esplodere una scuola."