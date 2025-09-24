Valerio Gaist morto a 21 anni nell’incidente sulla Nomentana: “Un ragazzo meraviglioso, un dolore immenso”

Si chiamava Valerio Gaist il ragazzo di 21 anni morto nell'incidente stradale su via Nomentana. La fidanzata di appena 17 anni è ancora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Una tragedia che ha sconvolto la famiglia e tutte le persone che lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene. Ancora una giovane vita recisa a causa di un incidente stradale, che non ha lasciato scampo al 21enne, deceduto praticamente sul colpo.

"Vi ringrazio uno ad uno per la vicinanza in questo giorno bruttissimo per noi… – il messaggio della madre della ragazza sui social, a ricordo del giovane – Come ormai tanti di voi sapete ieri sera mia figlia ha rischiato la vita in un bruttissimo incidente dove ha perso la vita il suo Valerio, un ragazzo dolcissimo che aveva reso la mia Siria felice, ed ora segnata da un dolore immenso che posso solo io immaginare!!!! Valerio rimarrai sempre nei nostri cuori, sarai un altro Angelo meraviglioso nel nostro cielo".

Valerio Gaist aveva frequentato l'Istituto Nobile Aviation College: amava gli aerei, e per questo aveva deciso di proseguire gli studi iscrivendosi al Corso per il conseguimento della Licenza di Manutentore Aeronautico, che avrebbe terminato nel 2026.

"In questo momento di dolore, ci stringiamo intorno alla sua famiglia, esprimendo il nostro sincero cordoglio e la nostra vicinanza – il cordoglio dell'Istituto Nobile – Valerio non era soltanto uno studente: era parte viva della nostra comunità, con il suo impegno, il suo entusiasmo e il desiderio di costruire il proprio futuro.La celebrazione dei funerali sarà comunicata con successivo avviso, non appena tutti i dettagli saranno definiti. La scuola parteciperà con la dovuta solennità e invita chiunque lo desideri a unirsi nel ricordo e nella preghiera in omaggio alla sua memoria".

Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma si è trattato di un sinistro autonomo. L'ipotesi più probabile è che l'auto abbia sbandato a causa del forte temporale che ha colpito la capitale nella sera di lunedì 22 settembre. Prima di finire fuori strada e schiantarsi contro un albero, la macchina sulla quale viaggiavano si è ribaltata più volte.