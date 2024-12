video suggerito

Valeria Marini aggredita da un uomo sulle scale di casa: "Ha iniziato ad urlarmi contro, sono scossa" Paura per Valeria Marini, aggredita da un uomo mentre si trovava sulle scale di casa sua: "Sono molto scossa, ma per fortuna sto bene".

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava sulle scale di casa, quando si è trovata davanti un uomo che le ha iniziato ad urlare insulti in portoghese e ha tentato di aggredirla. È quanto avvenuto a Valeria Marini, nella giornata di ieri, giovedì 5 dicembre 2024. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, mentre stava rincasando poco dopo le ore 23.

Valeria Marini aggredita davanti a casa: cosa è successo

I fatti, resi noti da AdnKronos, sono avvenuti ieri sera, poco dopo le 23. "Sto bene, ma sono molto scossa", è quanto ha raccontato la showgirl all'agenzia di stampa.

Stava rientrando a casa, in pieno centro, quando ha iniziato a salirte le scale che portano alla sua abitazione. Ha sentito dei rumori sospetti, poi una persona che correva. Si è recata verso il portone ed è uscita. Così la soubrette ha iniziato a gridare, chiedendo aiuto. Le luci erano spente perché, come scoperto successivamente, le lampadine erano state rotte. Una volta entrata ha chiesto chi ci fosse per le scale, poi ha sentito qualcuno scendere di corsa. Così si è trovata faccia a faccia con un uomo: presa dal panico, è stata inseguita ed è corsa fuori dall'edificio.

L'intervento della polizia

Una volta uscita fuori dal palazzo, si è trovata davanti i caschi bianchi che sono intervenuti: sono loro che l'hanno soccorsa prontamente. Gli agenti si sono avvicinati al portone del palazzo in cui vive Valeria Marini e hanno subito notato un giovane uomo con un cappellino e un atteggiamento visibilmente aggressivo. È uscito e ha iniziato a gridare una serie di insulti in portoghese. Si è rivelato aggressivo anche con gli agenti che lo hanno immobilizzato e portato prontamente in Questura.

Aggredita da un uomo sotto casa: come sta Valeria Marini

Una volta trasferito in questura il giovane, Valeria Marini è stata riaccompagnata a casa da un agente che ha controllato che non ci fosse più alcun pericolo. È stato proprio il vigile a notare le lampadine delle scale rotte e il sistema di allarme manomesso in parte.

La showgirl ha poi deciso di sporgere denuncia. "Sono ancora scossa, ma mi sento fortunata – ha spiegato – Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io, così ho capito che dovevo scappare". E poi non dimentica di ringraziare gli agenti: "La loro presenza è stata una fortuna: ho potuto chiedere aiuto e salvarmi da quell'uomo: senza di loro mi avrebbe potuto raggiugnere e fare del male".