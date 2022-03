Vaccino Sputnik, direttore scientifico dello Spallanzani: “Non abbiamo ricevuto pressioni esterne” “Abbiamo lavorato senza considerazioni geopolitiche e senza subire nessun tipo di pressione esterna” spiega ai microfoni di Fanpage Enrico Girardi, direttore scientifico dello Spallanzani riguardo alla sperimentazione del vaccino russo.

A cura di Simona Berterame

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Non abbiamo subito nessuna pressione esterna". Parla Enrico Girardi, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani che si è occupato per mesi della collaborazione con l'istituto Gamaleya su Sputnik V, fino allo stop imposto dalla guerra in Ucraina.

La guerra ha interrotto il percorso della sperimentazione, a che punto eravate arrivati?

In realtà non è stata condotta alcuna sperimentazione su Spuntik V ma solo analisi di laboratorio . Le analisi pianificate erano state già concluse, ed i relativi risultati resi pubblici prima dello scoppio della guerra.

Leggi anche In Lombardia sette milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid

Perché continuare a concentrarsi su un vaccino simile ad Astrazeneca e Johnson quando la campagna vaccinale ha deciso di puntare su vaccini mRna?

Non è esatto affermare che l’attività di ricerca del nostro Istituto si sia concentrata su Sputnik V. L’impegno sul tema vaccini è iniziato ad aprile 2020, quando l’Istituto Spallanzani ha ricevuto, dal Governo e dalla Regione Lazio, l’incarico di coordinare una sperimentazione di fase 1 su un potenziale vaccino messo a punto da una ditta italiana. E negli ultimi due anni ha portato avanti 12 progetti di ricerca su vaccini anti COVID-19. Questi progetti hanno coinvolto molte centinaia di persone e sono frutto della collaborazione con quasi trenta Istituti clinici e di ricerca nazionali e internazionali. Le analisi hanno riguardato tutti i vaccini disponibili nel nostro paese oltre a candidati vaccini ancora in fase di sviluppo clinico o non in commercio nella UE, e solo due di questi hanno riguardato Spuntik-V, incluso il progetto in collaborazione con l’istituto Gamaleya.

Le polemiche intorno a questa sperimentazione non sono mancate, soprattutto nell’ultimo periodo. L’opposizione politica della Regione Lazio parla di forzature da parte dei funzionari russi nei confronti dello Spallanzani

Le iniziative di ricerca dell’Istituto Spallanzani in tutte le sue componenti sono state guidato solo da considerazioni sul valore scientifico e sulla rilevanza per la salute pubblica, senza considerazioni geopolitiche e senza subire nessun tipo di pressione esterna.

In questi giorni si sta parlando di uno studio sull'efficacia di Sputnik V anche contro Omicron, una posizione ugualmente criticata da parte della comunità scientifica. Vale la pena continuare ad investire tempo ed energie su questo vaccino?

In verità, al di là di qualche isolata critica, non ci risultano prese di posizione di parte della comunità scientifica. Le risorse impiegate dall’Istituto Spallanzani in queste ricerche sono, come detto, solo una piccola frazione di quelle impegnate negli studi su vaccini per COVID-19. Sputnik V è un vaccino utilizzato in oltre 50 paesi, fornire informazioni sulla potenziale efficacia di questo vaccino contro le nuove varianti di SARS CoV2 è tuttora un contributo scientifico rilevante. Vale la pena di ricordare che la rivista Lancet, una delle principali riviste mediche del mondo, ha pubblicato il 26 marzo 2022 dati sull’efficacia della campagna vaccinale argentina basa principalmente sui vaccini Sputnik V e AstraZeneca

Perché puntare sullo Sputnik e non sul vaccino Reithera?

Come detto l’Istituto non ha “puntato su Sputnik” , tanto meno in alternativa a Reithera . La fase di ricerca sul vaccino Reithera che ci era stata affidata , e che prevedeva una sperimentazione di fase 1, è stata regolarmente portata a termine nei tempi previsti. Ulteriori sviluppi di questo progetto hanno sofferto della carenza di idonei finanziamenti. Ad ogni caso l’impegno sostenuto dallo Spallanzani per il progetto Reithera è stato molto più rilevante di quello, molto limitato, sostenuto su Sputnik