Ripartono gli ‘Open Day' nel Lazio. La Asl Roma 1 ha annunciato una notte vaccinale, una ‘Open Night', per sabato 3 e domenica 4 luglio. Si terrà presso il centro vaccinale del Presidio Ospedaliero Santo Spirito, ingresso sul Lungotevere in Sassia, 3. Le vaccinazioni cominceranno dalle ore 15 di sabato 3 luglio e termineranno alle 8 di domenica 4 luglio. Le somministrazioni, quindi, andranno avanti tutta la notte.

Come prenotare l'Open Night Johnson&Johnson

La prenotazione si effettua fino alle ore 24 di venerdì 2 luglio a questo link: https://openight.aslroma1.it. Per fissare l'appuntamento è necessario inserire il proprio nome, il proprio cognome e un recapito telefonico (codice fiscale e mail, ma non sono dati obbligatori). Al termine dell'inserimento, un messaggio sms comunicherà il numero di prenotazione da mostrare all'entrata del centro vaccinale. La Asl ricorda di portare con sé la tessera sanitaria o il documento di identità. Si invita inoltre a presentarsi all'appuntamento per la somministrazione con pochi minuti di anticipo. Gli appuntamenti sono disponibili a ogni ora, anche nelle ore notturne.

Verrà somministrato il vaccino Johnson&Johnson

All'Open Night della Asl Roma 1 verrà somministrato il vaccino Johnson&Johnson che, ricordiamo, è l'unico monodose tra quelli attualmente approvati dall'Ema, Agenzia europea del farmaco, e Aifa, Agenzia italiana del farmaco. Può essere somministrato a tutti i cittadini con età superiore a 18 anni. Il Comitato tecnico scientifico ha tuttavia raccomandato l'utilizzo di questo vaccino sulla popolazione con più di 60 anni (per AstraZeneca si tratta di un obbligo). Il Lazio è una delle poche Regioni italiane che continua a vaccinare con Johnson&Johnson tutte le classi di età e, anzi, soprattutto i giovani.