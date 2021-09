Vaccino Covid Lazio, come prenotare la terza dose per over 80: quando apre la piattaforma Fra poche ore i cittadini con età pari o superiore a 80 anni del Lazio potranno prenotare, sulla piattaforma della Regione o tramite medico di famiglia, la terza dose di vaccino anti Covid. Verrà somministrato loro uno dei due vaccini a mRNA approvati in Italia, è cioè quelli di Pfizer e Moderna.

A cura di Enrico Tata

Fra poche ore i cittadini con più di 80 anni del Lazio potranno prenotare la terza dose di vaccino anti Covid. Il via libera è arrivato dopo la pubblicazione di una circolare del ministero della Salute a firma Gianni Rezza, che autorizza, per l'appunto, la somministrazione della dose ‘booster' di vaccino alle persone con età superiore o ugale a 80 anni, al personale e agli ospiti delle residenze per anziani. In una fase successiva la terza dose, si legge nel documento, potrà essere somministrata agli operatori sanitari che svolgono la loro attività in strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali. Si partirà con i soggetti over 60 oppure con patologia tale da renderli vulnerabili a forme gravi di Covid-19.

Quale vaccino sarà somministrato per la terza dose

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il primo ciclo (Pfizer, Moderna, Astrazeneca e Johnson&Johnson), la terza dose verrà effettuata con uno qualsiasi dei due vaccini a Rna messaggero approvati in Italia e cioè Comirnaty di BioNTech/Pfizer e Spikevax di Moderna. La dose ‘booster' va somministrata almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Per le altre fasce della popolazione, la circolare rinvia a decisioni che verranno prese in futuro: "La strategia di offerta vaccinale a favore di ulteriori gruppi target o della popolazione generale verrà invece decisa sulla base dell’acquisizione di nuove evidenze scientifiche e dell’andamento epidemiologico".

A che ora apre la piattaforma Prenota Vaccino Covid per il Lazio

Sarà possibile effettuare la prenotazione della terza dose per Over 80 sarà possibile sul sito Prenota Vaccino Covid della Regione Lazio a partire dalle 24 di mercoledì 29 settembre. In alternativa la terza dose si potrà chiedere anche al proprio medico di medicina generale. Si partirà con gli anziani che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo 2021.

Come prenotare il vaccino Covid nel Lazio per over 80

Per prenotare la terza dose di vaccino ci sono due modalità. La prima è online sul sito Prenota Vaccino Covid. Occorre inserire il numero di tessera sanitaria e scegliere il centro vaccinale preferito oppure la farmacia che si desidera. La seconda modalità è la prenotazione tramite il proprio medico di famiglia. "Gli ospiti delle Rsa o delle altre strutture residenziali riceveranno la dose addizionale direttamente dalle équipe delle Asl, dalle Uscar o dalle strutture che li ospitano.Gli over 80 che hanno precedentemente ricevuto la vaccinazione anti Covid19 a domicilio, verranno direttamente contattati dalle Asl", informa la Regione Lazio. Sono 140mila gli anziani a cui è destinata la terza dose in questa fase.