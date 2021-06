in foto: (La Presse)

Le vaccinazioni agli over 12 verranno effettuate dal pediatra e non negli hub vaccinali della Regione Lazio. A renderlo noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che intanto ha annunciato che il via libera avverrà già a partire da giugno. Un'iniziativa quella di vaccinare bambini ed adolescenti pensata in vista del nuovo anno scolastico, per far ripartire la didattica in presenza in sicurezza e maggiore serenità per alunni e personale scolastico e che fa seguito alla campagna di vaccinazione partita oggi sugli studenti maturandi di diciassette, diciotto e diciannove anni prossimi al diploma. Le prenotazioni e le somministrazioni per i vaccini anti Covid per i bambini di età pari e inferiore ai dodici anni avverranno dunque presso i pediatri. La scelta di D'Amato è stata dettata dal fatto che i pediatri sono già pratici delle vaccinazioni, viste quelle già esistente e comunemente somministrate, obbligatorie per l'iscrizione scolastica, piuttosto che optare per il classico iter nei centri vaccinali sparsi sul territorio regionale.

Vaccinazioni per gli studenti maturandi nel Lazio

Oggi sono invece partite le somministrazioni dei vaccini anti Covid agli studenti maturandi del Lazio, che hanno ricevuto la prima dose del vaccino Pfizer. La decisione della Regione Lazio per permettere loro di affrontare gli esami delle superiori con maggiore tranquillità e al tempo stesso, di acquisire maggiore libertà in vista delle vacanze estive e di un meritato viaggio. Sono circa 40mila gli adolescenti che si vaccineranno nelle tre giornate di Open Day a loro dedicate, oltre ad oggi, domani e giovedì 3 giugno. A completamento dell'iter di vaccinazione i ragazzi riceveranno una copia della Costituzione italiana in segno del loro impegno e senso civico nei confronti di se stessi e degli altri.