Alla mezzanotte di domenica 7 marzo 2021 verranno chiuse le prenotazioni del vaccino Covid per gli operatori scolastici di Roma e del Lazio. Da lunedì rimarrà attivo soltanto il numero dedicato per eventuali disdette o modifiche degli appuntamenti. L'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, ha dichiarato che ad oggi sono oltre 120mila le prenotazioni che riguardano insegnanti e personale scolastico e sono già state 30mila le dosi somministrate. "Vi è stata un’adesione altissima e tutto sta proseguendo regolarmente", ha dichiarato l'assessore.

Come prenotare la somministrazione del vaccino Covid

Per chi non ha ancora prenotato, ci sono ancora tre giorni a disposizione per farlo. Il servizio riguarda il personale della scuola che ha un'età compresa tra i 18 anni e i 65 anni (sono esclusi, ovviamente, gli studenti). Verranno somministrate le dosi del vaccino AstraZeneca e l'appuntamento potrà essere prenotato in uno dei centri vaccinali messi a disposizione dalla Regione Lazio. Questo è il sito per la prenotazione della somministrazione: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-astrazeneca-personale-scuola-e-universita. Servirà la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare il proprio codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM che si trova sul retro della tessera. Automaticamente verrà comunicata anche la data per effettuare il richiamo, sempre nella stessa sede in cui è stata effettuata l'inoculazione della prima dose. La seconda sarà somministrata tra la decima e la dodicesima settimana successiva alla prima somministrazione.

Possono prenotare il vaccino tutte le persone che lavorano nelle università o scuole aderenti al CRUL, delle istituzioni AFAM. La vaccinazione è garantita anche per il personale che presta servizio in Università fuori dalla regione, purché assistito dal Servizio Sanitario Regionale del Lazio.