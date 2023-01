Va al compleanno della figlia di 9 anni in Svizzera e poi la rapisce: arrestato 33enne Ha raggiunto la figlia in Svizzera dove vive con la mamma per festeggiare il suo nono compleanno, ma poi l’ha rapita: arrestato un 33enne.

Era andato in Svizzera per festeggiare il nono compleanno della figlia che, dopo la separazione dalla sua compagna, circa due anni fa, era andata a vivere Oltralpe con la mamma. Durante un momento di distrazione durante il compleanno, però, l'uomo è riuscito a restare da solo con la piccola, l'ha fatta salire in automobile ed è fuggito, portando via con sé la bambina.

Per rintracciare la picco gli agenti del litorale hanno raccolto una segnalazione del sistema di ricerca internazionale: la mamma ha sporto denuncia dopo il rapimento della piccola e le autorità svizzere hanno aperto un mandato di cattura europeo nei suoi confronti. I poliziotti sono poi riusciti a rintracciare l'uomo, un 33enne di origine afgana, nel negozio di parrucchieri in cui lavora. E con lui la piccola, seduta insieme ai clienti in sala d'attesa.

Il rapimento della piccola

Nessuno aspettava il 33enne alla festa di compleanno della figlia, ma lui si è presentato dopo aver raggiunto la Svizzera guidando la sua Volkswagen, a metà del mese di gennaio. Rimasto solo con la bimba, l'ha fatta salire in automobile ed è fuggito con la piccola, contro la volontà della mamma che ha subito allertato le forze dell'ordine. Aperte le indagini, i poliziotti hanno scoperto che il 33enne si trovava in Italia almeno dal 2016: secondo le ricostruzioni effettuate si sarebbe trovato ad Acilia. Così sono intervenuti i poliziotti del litorale che hanno iniziato a raccogliere elementi sul 33enne e la bambina.

Il ritrovamento della piccola e l'arresto

In breve tempo gli inquirenti hanno scoperto che si trattava di un parrucchiere e, incrociando le informazioni sull'automobile utilizzata per raggiungere la piccola in Svizzera, sono riusciti a risalire al negozio in cui lavorava, un negozio di parrucchiere a Ostia Ponente. Gli agenti hanno trovato l'automobile parcheggiata e, una volta fatta irruzione all'interno, la piccola, seduta in sala d'attesa: l'uomo, invece, è stato arrestato.