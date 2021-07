in foto: Immagine di repertorio

Doveva essere un normale pomeriggio tra amici e invece si è trasformato nell'inizio di un incubo: una giovane di 23 anni è stata aggredita da quello che credeva essere un suo amico, picchiata e bloccata a letto con un cavo. Il 25enne ha poi tentato di violentarla, ma le grida della ragazza hanno attirato l'attenzione dei vicini, che hanno dato l'allarme e chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei commissariati Torpignattara e Porta Maggiore: il 25enne è stato arrestato, mentre la giovane è stata portata al Policlinico Casilino per essere medicata. Fortunatamente non ha riportato gravi lesioni nella colluttazione con l'aggressore.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato, nel quartiere dell'Alessandrino. La ragazza ha raccontato agli agenti di essere andata a casa dell'amico per passare insieme il pomeriggio: avrebbero dovuto ascoltare un po' di musica insieme, fare quattro chiacchiere, e poi raggiungere il resto del gruppo. Così non è stato: il 25enne l'ha prima picchiata, poi con un cavo l'ha immobilizzata a letto cercando di violentarla. Lei si è opposta con tutte le sue forze e ha iniziato a urlare, sperando che prima o poi qualcuno la sentisse e chiamasse le forze dell'ordine. Così è stato: i vicini hanno sentito le sue grida d'aiuto, e verso le 17 hanno dato l'allarme.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno sentito le grida di aiuto della donna provenire dall'appartamento. Quando sono entrati, la ragazza era sotto shock e molto agitata, e ha detto loro che il suo aggressore era ancora in casa. I poliziotti lo hanno bloccato immediatamente e arrestato: per lui si sono aperte le porte del carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni. La giovane è stata portata invece in ospedale, dove è stata presa in cura dai medici.