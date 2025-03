video suggerito

Urta auto della Polizia Locale e scappa: aveva tasso alcolemico 5 volte superiore quello consentito L’uomo, un 36enne, è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e la patente gli è stata ritirata. L’incidente in via Casilina, nei pressi del Pigneto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 36 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per guida in stato di ebrezza. Guidava con un tasso alcolemico cinque volte superiore a quello consentito per legge: oltre alla denuncia, gli è stata ritirata anche la patente. L'uomo è stato fermato perché, nel procedere su via Casilina, nei pressi del Pigneto, ha sbandato e urtato lateralmente una vettura della Polizia Locale: non si è fermato e ha continuato la sua corsa, forse pensando che non sarebbe stato fermato e sarebbe riuscito a seminarli. Questo non è successo, e poco dopo gli agenti lo hanno bloccato.

L'episodio è avvenuto la scorsa notte su via Casilina. Gli agenti erano impegnati nei servizi di controllo della movida in zona Pigneto quando la loro vettura è stata urtata dal 36enne a bordo di una Volkswagen T-Roc all'incrocio con circonvallazione Casilina. Quando i vigili hanno visto che l'uomo non si stava fermando ma anzi, continuava a procedere spedito, gli sono andati dietro, e dopo un breve inseguimento lo hanno fermato. Quando gli hanno chiesto del perché si fosse comportato in quel modo, si sono subito accorti da come parlava che era completamente ubriaco: sottoposto ai test alcolemici e tossicologici, è infatti risultato un tasso di positività all'alcol cinque volte superiore a quello consentito.

Per il 36enne è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebrezza, mentre la patente gli è stata immediatamente ritirata. Fortunatamente, nell'urto tra le due auto, nessuno è rimasto ferito.