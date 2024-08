Uomo preso a picconate ad Anguillara finisce in ospedale: caccia all’aggressore

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato aggredito a picconate nel pomeriggio di oggi ad Anguillara Sabazia, comune in provincia di Roma. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, ma il condizionale è d'obbligo, l'aggressore sarebbe un uomo di quarant'anni che da tempo si aggira nella zona in forte stato confusionale e che già da diversi giorni era stato segnalato dai cittadini. Sul caso indagano i carabinieri: al momento l'aggressore è ancora in fuga e non è stato ancora catturato. L'uomo ferito invece, è stato portato all'ospedale di Bracciano. Le sue condizioni di salute non sono note.

Ad aggredire l'uomo sarebbe stato un 40enne affetto da disturbi mentali, già noto alle forze dell'ordine. Preoccupati i cittadini, che già da tempo avevano visto una persona in stato di agitazione aggirarsi tra le strade del comune. "Abbiamo paura persino a uscire per fare una passeggiata", il commento ricorrente di chi ha saputo dell'aggressione e ora teme di incontrare l'aggressore in strada. La sua identità sarebbe nota ai carabinieri, ma subito dopo aver ferito la vittima è scappato, e per il momento non è stato ancora rintracciato.

Le indagini sono in corso: da capire se l'aggressore conoscesse la vittima o se l'abbia scelta a caso, camminando per strada. Il ferito è stato ascoltato dai carabinieri, e ha fornito indicazioni utili alla sua identificazione. Non si sa se i due abbiano avuto una discussione, o se il 40enne si sia scagliato contro di lui senza un motivo, solo per averlo incrociato lungo la sua strada.