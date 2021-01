in foto: I Vigili del Fuoco al lavoro per recuperare l’uomo investito da un treno a Ciampino.

Un uomo è ricoverato in ospedale dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Ciampino, alle porte di Roma. La vicenda è però ancora in corso di ricostruzione: sul posto sono intervenute forze dell'ordine e vigili del fuoco per recuperare l'uomo, le cui condizioni sono apparse subito gravi, tanto da farne disporre il ricovero in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Roma.

in foto: Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 19 di oggi, domenica 3 gennaio: per cause ancora da chiarire, l'uomo è stato investito da un treno in transito, restando bloccato sotto il mezzo. L'arrivo pressoché immediato dei soccorritori dei vigili del fuoco ha permesso di poterlo estrarre rapidamente ed ancora in vita: dalle prime informazioni, si tratta di un uomo di età compresa tra i trenta ed i quaranta anni. Sul posto, oltre alle squadre dei vigili del fuoco di Marino e del Tuscolano, intervenuti assieme al carro sollevamenti ed al capoturno provinciale, anche le forze dell'ordine ed il personale sanitario del 118, che ne ha disposto subito il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Pochi giorni fa, il 30 dicembre, un episodio simile nella vicina stazione di Casabianca, dove venne investito ed ucciso un uomo dal passaggio di un treno lungo la linea ferroviaria Ciampino-Velletri: in quel caso l'ipotesi subito presa in considerazione fu quella del gesto volontario.